Así está la relación actual entre Álvaro de Luna y Laura Escanes: «como tiene que ser»

El pasado mes de noviembre, Laura Escanes emitió un comunicado tras hacerse pública su separación de Álvaro de Luna. En sus propias palabras, Laura aseguró que la ruptura no había tenido «nada que ver con terceras personas» y expresó su cansancio ante los rumores que surgían sobre los supuestos motivos de la separación. «Parece que no haya posibilidad de cerrar una etapa con amor porque todo lo que te rodea insiste en que tenga que haber un villano y atacarle hasta el infinito», declaró entonces. En ese momento ya estaba acostumbrada a la presión pública, pues vivió algo parecido cuando rompió con Risto Mejide, pero el proceso que siguió tras alejarse de Álvaro no fue nada fácil.

A pesar de sus palabras, unos meses después se desencadenó una pequeña guerra entre ambos que tuvo como escenario principal las redes sociales. Álvaro de Luna grabó tres canciones que detallaban el proceso de su ruptura, mientras que Laura lanzaba indirectas a través de sus redes. En ese momento, se comentó que Álvaro había vuelto con su ex pareja, la chica con la que estuvo antes de iniciar su relación con Laura, mientras que a la influencer se le atribuyeron algunas relaciones que no han sido confirmadas por ella. Todo esto es importante para entender cómo se llevan en la actualidad.

Desde la separación, Laura Escanes y Álvaro de Luna no han coincidido públicamente. Este miércoles se esperaba que ambos acudieran a la alfombra roja del 30º aniversario de la revista ‘GQ’, aunque finalmente Laura no asistió. Álvaro no quiso entrar en detalles sobre su relación actual con Laura, pero confió en que pudiesen «saludarse todos» y «compartir momentos» agradables. En unas declaraciones a Divinity, el artista confesó que «ha pasado tiempo suficiente» para que, «como personas adultas», se saluden y todo sea «como tiene que ser».

El motivo por el que Laura está tan dolida con Álvaro de Luna

Dos meses después de hacerse pública su separación, Álvaro de Luna lanzó la canción ‘Suerte’, en la que hacía claras referencias a su relación con Laura Escanes. «Son tres canciones que destacan tres momentos: la ira, cuando aceptas que las cosas se han terminado, y la superación del duelo», explicó sobre sus últimas letras.

Por su parte, Laura Escanes rompió su silencio tras la publicación de ‘Suerte’. «Mira, lo voy a soltar porque de tanto callar al final me quemo por dentro. Pero esto de que tenga que estar calladita mientras otros hacen canciones…», escribió en sus redes sociales. Minutos después, añadió que solo quería «abrazar fuerte a Shaki» tras escuchar su último disco «y darle una palmadita en la espalda a todos los que intentan imitarla para quedar bien cuando, en realidad, son todo lo contrario». Finalmente, lanzó el mensaje más contundente: «Amor, tú no eres la Shakira de la historia, basta». Desde entonces, Laura ha evitado hacer más comentarios sobre su ex pareja.

Escanes no entiende que Álvaro decidiera destapar ciertos aspectos de su noviazgo, pues consideran que pertenecen a su intimidad. El artista es bastante discreto, de ahí que Escanes no tolere su cambio de actitud. ¿Lo hizo por venganza o para desahogarse?

La inluencer prefiere no entrar en ninguna guerra

La relación entre Laura Escanes y Álvaro de Luna sigue siendo complejo y matizado. A pesar de las tensiones iniciales y los intercambios públicos, parece que ambos están tratando de manejar su separación con madurez. La posibilidad de un encuentro público aún está en el aire, de momento no está confirmado que vayan a coincidir en ningún acto. Cabe la posibilidad de que Laura diera un paso atrás al descubrir que su ex iba a estar en la alfombra roja de la revista ‘GQ’.

El tiempo dirá si Laura y Álvaro pueden superar sus diferencias y establecer una relación de respeto y cordialidad. Mientras tanto, ambos continúan con sus respectivas carreras y vidas personales, bajo la atenta mirada del público, pero sin pronunciarse claramente sobre lo que pasó durante el noviazgo.

Tanto Álvaro como Laura están centrados en sus respectivas trayectorias profesionales y no quieren que nada ni nadie empañe sus éxitos. La influencer recibió muchas críticas a raíz de su matrimonio con Risto Mejide. Le acusaron de haber estado con el presentador a cambio de fama, pero el tiempo ha demostrado que nunca ha ganado dinero con su vida privada. Risto ha rehecho su vida tras la separación y todo hace pensar que tiene buena conexión con Laura, sobre todo porque son padres de una pequeña llamada Roma.