Antonio Tejado: su pareja, sus hijos y su vida fuera de la televisión

Antonio Tejado creció rodeado de cámaras y estas lo acompañaron toda su vida por la influencia de su tía, María del Monte, una conocida presentadora y cantante andaluza más que usual en televisión. Las cámaras formaron parte de la vida de Antonio Tejado y creció con ellas con absoluta normalidad, por ello, a pocos sorprendió cuando el joven quiso abrirse paso en este medio.

El paso de Antonio Tejado por los platós de televisión

Su interacción con las cámaras desde pequeño lo hicieron interesarse por el mundo de la televisión, por lo que empezó a hacer carrera en este sector. Trabajó en producción de los programas que su tía María del Monte presentaba en Canal Sur y con ello, pudo ver todo lo que había detrás de los platós. Una experiencia con la que seguro que creció, pero finalmente vio que el lugar donde quería estar era frente a las cámaras, no detrás de las mismas.

Apostó por darse a conocer y además, empezó a tener mucha más exposición pública por su relación sentimental con Rosario Mohedano, con quien llegó a tener un hijo. Aún con todo, el momento de mayor popularidad llegaría de la mano de Gran Hermano, pues participó en GH Dúo junto a su pareja en el momento, Candela Acevedo.

La pareja entró y la misma Candela había admitido que tenían problemas y que Gran Hermano se presentaba como una oportunidad para superarlos. La relación se acabó rompiendo dentro del programa y Candela fue de las primeras expulsadas. Antonio, por su parte, comenzó a tener más relación con María Jesús Ruiz y después como Ylenia Padilla.

Su relación con Ylenia tampoco llegó a buen puerto y decidieron romper, argumentando que «Nos hemos dado cuenta de que como pareja no tenemos futuro y hemos preferido romper la relación y ser amigos.» aseguraba el exconcursante de Gran Hermano.

La nueva vida de Tejado y su lucha contra las drogas

Estuvo un tiempo alejado del foco mediático, pero en agosto de 2019 volvía a los titulares por una supuesta infidelidad con su pareja sentimental en el momento. Un mes más tarde de este escándalo Antonio contaba más detalles sobre la dura batalla que estaba viviendo contra las drogas.

«Se trata de un episodio de alcoholismo grave que arrastro desde hace bastantes años por no ser capaz de solucionar mis problemas vitales.» comentaba en televisión. Además, y tal y como recogía El Español, el joven añadía «Estuve tres días sin dormir a base de cocaína y whisky. No recuerdo nada de lo que hice esos días. Me podría haber dado un infarto».

Después de estas duras declaraciones y de asumir que tenía un problema de adicción con las drogas optó por frenar su carrera en televisión y se retiró a Sevilla, para luchar contra ello y recuperarse de esta dura etapa que había salido a la luz en 2019.

El mismo aseguraba que podía llegar a beberse «hasta una botella de whisky diaria» cuando salió de GH Dúo. Frente a esto, buscó ayuda y se alejó de los focos, la noche y la fiesta para apostar por una vida más saludable. No fue un camino fácil, pero escogió una nueva vida, volcándose en el deporte y en un nuevo trabajo como camarero en un negocio de la familia, la cervecería Puerto Plata.

La familia y especialmente su tía María del Monte, han sido un gran pilar para ayudar a este joven a alejarse de las malas influencias. Se desvinculó totalmente de su pasado televisivo e incluso dejó su Instagram, para apostar por una vida más tranquila en Sevilla, alejado de la fama y las polémicas de la televisión.

Su hijo Antonio, que ya es todo un adolescente, vive en Madrid con su madre Rosario Mohedano y Antonio disfruta del mismo durante las vacaciones. Además, tuvo a la pequeña Emma fruto de su relación con Alba, que para él ha sido ‘el gran amor de su vida’. Él mantiene una buena relación con Alba y ella y la pequeña también viven en Sevilla, por lo que tiene más oportunidades de verla y pasar tiempo de calidad con su hija menor.