Este sábado, 15 de octubre, el Museo Nacional de Arte de Cataluña ha sido testigo de la vuelta a la normalidad de los Premios Planeta 2022. Una cita muy especial en el mundo de la literatura que este año ha celebrado su 71 aniversario. Muchos han sido los rostros conocidos que se han desplazado hasta Barcelona para la entrega del galardón, que este año ha recaído en la escritora Luz Gabás. Una asistencia de más de 900 personas entre las que se han dejado ver personalidades como Boris Izaguirre, Tania Llasera y, una de las protagonistas de la velada, María del Monte.

Y es que, la cantante ya no esconde su amor allá por donde va. Desde que diera a conocer a la mujer que le ha robado el corazón el pasado Día del Orgullo, la que fuera íntima amiga de Isabel Pantoja no duda en elegir como acompañante especial a Inmaculada Casal, con la que está a punto de cumplir 25 años de historia de amor. Ahora, su complicidad llega hasta los photocalls y la pareja no duda en alardear de su buena sintonía en las redes sociales, donde han publicado una fotografía que deja claro que su relación va viento en popa y a toda vela. “En la cena de Editorial Planeta a punto de conocer el Premio Planeta de este año. Qué emocionante!!”, ha compartido la artista. Un post que no ha tardado en llenarse de comentarios de amor y de halagos hacia la pareja.

Su salida pública del armario

Fue el pasado mes de junio ejerció como pregonera del Orgullo de Sevilla. Entre un discurso lleno de reivindicaciones, la cantante no tuvo reparo en desvelar lo mucho que quería a su novia de manera pública: “A mí, por mí, me da igual, pero no quiero que la gente sufra. Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí que soy una persona más de los que estamos aquí. Y que, por supuesto, mi pareja está esta tarde noche aquí”. Y es que, aunque siempre ha sido muy hermética con su vida privada, la estrella de las sevillanas aprovechó este día tan especial para presentar al gran amor de su vida: “Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. He empezado hablando de libertad y voy a respetar su libertad. Si quiere subir, que suba”.

Tras hacer pública su homosexualidad, no tardaron en llegar sus primeras imágenes juntas. Fue tan solo unos días después cuando, durante la gala benéfica celebrada por la Asociación Española Contra el Cáncer, ambas no dudaron en mostrar su amor en público en el que fue su primer posado oficial. Desde entonces, los eventos y el universo 2.0 ha sido cómplice del estrecho vínculo amoroso que une a la pareja.

La ganadora del Premio Planeta

Dejando a un lado el amor, los Premios Planeta han tenido a una protagonista muy especial. La escritora aragonesa, Luz Gabás, ha sido la galardonada por su novela Lejos de la Luisina, una novela ambientada a finales del siglo XVIII en una colonia francesa que pasa a manos españolas, donde diferentes etnias y culturas conviven en un difícil equilibrio. La escritora cuenta con una gran trayectoria en el género histórico, pues ya debutó con Palmeras en la nieve, una novela que consiguió llegar a la gran pantalla de la mano de Fernando González Molina, que la supo adaptar a la perfección y por la que consiguió dos Premios Goya.