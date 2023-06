La oculta razón por la que nadie habla de Ana María Hernández, la madre de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez está siempre en boca de todos. Desde que se convirtiera en una estrella mundial e influencer tras conocerse su relación con Cristiano Ronaldo, la fama de la de Jaca no deja de crecer y su anonimato se perdió según subían sus ‘followers’ en Instagram. Además, su documental en Netflix sacó a la luz una parte muy íntima de la vida de Rodríguez: Georgina se ha mostrado delante de millones de personas tal y como es en la intimidad. Hemos podido conocer de cerca a una de sus hermanas y a su círculo de amigos más íntimo conocido como ‘las queridas’. Si bien, hay una parte de la que no se habla nada: quién es la madre de Georgina Rodríguez y por qué no se sabe nada de Ana María Hernández.

La madre de Georgina Rodríguez es Ana María Hernández

La vida de Georgina Rodríguez cambió radicalmente cuando conoció a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de futbol del mundo. Pasó de ser dependienta de una tienda de moda a ser madre de una familia numerosa y pareja de un hombre que la ha hecho brillar con luz propia. Georgina tiene sus propios proyectos profesionales de los que se siente orgullosa.

Con millones de seguidores en redes sociales y las grandes marcas pendientes de cada uno de sus pasos, ha conseguido crearse un futuro prometedor. El que su madre, Ana María Hernández quizás jamás hubiera soñado. La pareja de Cristiano Ronaldo ha lanzado una publicación en redes sociales en la que habla de su madre por primera vez.

Según la influencer la educó en respeto y amor, dos de los valores más poderosos que la han llevado hasta dónde está actualmente. En el reality sobre su vida ya vemos que tiene un corazón enorme y no duda en mostrarse tal y como es, esa autenticidad y amor que la ha convertido en la madre perfecta de los hijos de Cristiano Ronaldo.

Ella misma reconoce que los hijos mayores del futbolista los considera también suyos, ejerce de super mamá y así la vemos en redes sociales, siempre pendiente de los más pequeños. En la publicación dedicada a su familia en redes sociales no duda en agradecer al máximo a los suyos la educación y valores recibidos.

Tal y como dice Georgina: “Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de 3, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables”. A pesar de que no las vemos en sus redes sociales, están muy presentes para ella, tal y como dice.