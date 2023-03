La demoledora frase de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez tras perder a su bebé

La segunda temporada del docu reality de Georgina Rodríguez está a punto de estrenarse en Netflix. El próximo 24 de marzo regresa a la plataforma Soy Georgina, y en los adelantos se ve a la influencer sincerándose como nunca sobre la pérdida que sufrió junto a Cristiano Ronaldo el pasado mes de abril, cuando dio a luz a la pequeña Bella Esmeralda y tuvo que despedirse de Ángel: «El mejor y el peor momento de mi vida».

La pareja del futbolista del Al Nassr aparece triste, con la impotencia de no haber podido hacer nada e incapaz de entender en algunos momentos cómo seguir con su vida tras un mazazo así. Las lágrimas brotan de sus ojos, pero Georgina se muestra valiente, cuenta todos sus miedos y desbela lo que nadie supo anteriormente, y es que sufrió tres abortos antes de quedarse embarazada.

«Cada vez que iba al ginecólogo por las noches tenía pesadillas porque me preocupaba cómo se colocarían, cómo sería el parto, si sería cesárea… En cada ecografía tenía muchísimo miedo, me tensaba muchísimo, porque anteriormente tuve tres abortos y llegaba a casa rota», dice en el avance del estreno del próximo viernes.

«Nacieron un lunes de Resurrección, llega el momento más esperado y tu corazón se para. Bella nació fuerte y sana, pero un pedazo de mi corazón voló», cuenta Georgina Rodríguez, a la que costó mucho asumir el golpe. «Ángel todavía iba a esperar un poquito para nacer, que nacería más adelante», decía a sus hijos después de que pasara. Fue Cristiano quien se lo contó a los pequeños, haciendo que su pareja también lo asimilara.

«Nunca voy a ser la misma. Cada vez que miro a Bella me pregunto: ‘¿Así estaría él?’. La verdad es que siento que todavía no estoy preparada para pensarlo, como que todavía no lo he aceptado», añade la influencer, que desvela lo que Cristiano le dijo para animarla: «Me dijo: ‘Gio, sigue con tu vida. Te va a hacer bien’. Ahora mismo mi prioridad es mi familia, son mis hijos. Estoy superfeliz y muy agradecida».