Un amor de paraíso: el destino elegido por Laura Escanes y Álvaro de Luna para desconectar

Desde que han dado el paso a reconocer que están juntos, no han parado de ofrecer y regalarnos instantáneas en las redes sociales. Y lo agradecemos. Ahora tenemos el destino elegido por Laura Escanes y Álvaro de Luna para desconectar. Allí que nos iríamos.

Este es el destino elegido por Laura Escanes y Álvaro de Luna

La pareja no esconde su amor y se han ido bien lejos, huyendo del frío invernal de nuestro país. Los vemos en las Islas Maldivas y no paran de compartir fotos con sus seguidores en las redes sociales.

Ambos se muestran muy cómplices y felices. Ahora ya no se esconden y así pueden disfrutar mejor de los momentos que están pasando.

Se ven con traje de baño, tomando el sol, en la playa… siendo un viaje de ensueño y de aquellos que no se olvidan porque parece ser el primer viaje como pareja oficial. Sí, sabemos que estuvieron en México pero todavía no habían dado el paso en confirmar esta relación para todos y se fueron rodeados de amigos.

Lo cierto es que se les ve siempre felices y pletóricos, de hecho Laura está más guapa que nunca y sonríe sin parar junto al que es ahora su pareja.

La bomba saltó hace unos meses cuando Laura Escanes y Risto Mejide comunicaron que ya no eran pareja.

Una noticia que sorprendió a todos, especialmente porque no hace tanto que les habían visto juntos en las redes, yendo a cenar, posando y juntos como siempre. Además tenían un podcast en el que ambos comentaban sus relaciones y otros. No dejó de ser un proyecto que no fue a más.

Pero las malas lenguas enseguida se apresuraron en decir que la influencer hacía tiempo que podía estar presuntamente relacionada con un famoso youtuber con quien podía haber tenido más que una amistad. Nadie confirmó nada pero los rumores eran cada vez mayores.

Aun estando algo compungidos por esta separación tanto Escanes como Mejide siguieron con sus compromisos profesionales. Hasta que a Laura se la vio más contenta y muchos ataron cabos comentando que estaba ya con un nuevo amor.

Tampoco nadie dijo nada pero las redes hablaron y se acabó sabiendo que estaba saliendo con Álvaro de Luna. Durante un tiempo la pareja no se dejó ver hasta que por Navidad ya se hacían fotos en las redes juntos.

Recordemos que Laura y Risto tienen una hija en común, Roma, que Laura también suele hacer fotos y videos en las redes.