Alucinante: esto es lo que podría cobrar Quevedo por actuar en esta ciudad española

La última polémica que ha salpicado a Quevedo podría ser definitiva. Gran parte del púbico está revolucionado porque un periodista musical ha filtrado cuánto cobra por actuación. El ayuntamiento de Vigo se ha puesto en contacto con él para contratarle en las fiestas de la ciudad, pero tiene un caché demasiado elevado. Las condiciones, según la opinión de los responsables del evento, son desmedidas: muy poco tiempo y mucho dinero. En Vigo han actuado otros artistas importantes, por eso este tema ha causado tanta sensación.

Debemos dejar claro que también hay un grupo de personas que defienden a Quevedo. Realmente está trabajando y puede exigir las condiciones que considere oportunas, otra cosa está en que quieran contratarle. También se ha llegado a insinuar que realmente no quiere actuar en Vigo, por eso ha puesto sobre la mesa unas normas tan estrictas. Sea como sea, su nombre se ha visto envuelto en un escándalo cuyo debate ya se ha trasladado a las redes sociales.

El dineral que pide por actuación

Rodri Miguez, periodista y experto musical, ha publicado en sus redes el caché que piden algunos artistas, como por ejemplo Luz Casal o Antonio Orozco. Esta información ha llamado poderosamente la atención porque hay mucha diferencia entre unos cachés y otros. Las que tienen un precio más modesto son Tanxugueiras, un grupo que estuvo a punto de representar a España en Eurovisión. Piden 80.252, 5 euros. Esta cifra nada tiene que ver con lo que pretende cobrar Quevedo.

“Alguien tiene que parar esto, estamos en una burbuja muy peligrosa. Va a explotar pronto”, explica el periodista citado anteriormente. No entiende que se manejen precios tan elevados para unas fiestas tan importantes como son las de Vigo. Otros años han ido grandes cantantes y el sueldo era más asequible, ¿por qué ha habido este cambio tan radical? Uno de los más exigentes es Quevedo, pide una auténtica fortuna.

¡Más de medio millón de euros!

“Estas son las ofertas recibidas por el concejal de Vigo para incluir a los artistas en las fiestas de verano”, escribe Rodri Miguez en su Twitter. Después desvela el listado con el dato estrella: Quevedo pide 520.300 euros por actuar. Eso sí, el precio incluye músicos e iluminación. Por increíble que parezca, no es el más exigente, aunque sí sea el que más haya sorprendido. El mejor pagado es David Guetta, que quiere ganar cerca de millón de euros por una sola actuación. Concretamente ha solicitado 932.085,63 euros.

El éxito de Quevedo

Todo esto ha sorprendido tanto porque Quevedo siempre ha sido bastante humilde. Su éxito vino de un momento a otro, pero después de muchos esfuerzos. “Ocurrió la madrugada en la que mis colegas y yo entramos en el club TAO”, explica cuando le preguntan por cómo alcanzó la fama. “Tras poner un pie en él, empezaron a sonar ‘Cayó la noche’ y ‘Universitaria’. Hasta ese momento nadie sabía quién era. Y me alegró bastante que no pidieran quitarlas. Entonces, me di cuenta del alcance que empezaban a tener las cosas”.