El gran apagón es una amenaza real, según algunos de nuestros países vecinos, y es que, según advirtió Austria hace ya algunas semanas, tendremos un gran apagón en los próximos años que nos dejará sin electricidad durante, al menos, 15 días. Esto puede ser un gran fastidio ya que nos quedaríamos sin luz en casa y, por tanto, sin nevera, sin Internet, sin televisión e incluso sin móviles u ordenadores ya que, al final, se les acabaría la batería y no tendríamos forma de volver a cargarlos. Ante esta situación, algunas comunidades en España ya han empezado a prepararse, como es el caso de Cataluña, para un posible apagón eléctrico, especialmente teniendo en cuenta que ya ha llegado el frío y que la calefacción resulta imprescindible en muchos rincones de nuestro país.

Pero, ¿cuáles son los alimentos indispensables para el gran apagón? ¿Qué productos debemos tener en casa sí o sí para sobrevivir varios días sin electricidad? A continuación te ofrecemos una lista con los alimentos más indicados para esta situación.

Alimentos que sobrevivirán al gran apagón y te durarán años

A pesar de que nos parezca imposible, existen muchos productos que no necesitan estar en la nevera y que duran muchísimos años. Si aún no sabes cuáles son, no te preocupes, te lo contamos a continuación.

Encurtidos : los encurtidos, es decir, los alimentos que se encuentran en conserva, son una muy buena opción. Pepinillos, aceitunas, cebollitas …, son alimentos que te durarán años y años sin estropearse. Eso sí, deberán estar en sitios oscuros, cerrados y sin humedad para aguantar perfectamente. Así que mételos en la despensa y tenlos siempre en casa.

Pescados en conserva o en lata: atún, sardinas, melva, salmón …, son productos no perecederos que te durarán muchísimo tiempo y que suponen una buena fuente de proteínas.

Arroz : el arroz es otro de los alimentos que más durabilidad tiene, es por eso por lo que nunca debe faltar arroz en casa. Eso sí, en este caso, al tener que cocinarlo para tomarlo, lo mejor es tener en casa un hornillo de gas que te permita cocinar estos alimentos.

Legumbres en conserva : las legumbres también las venden en conservas, tanto en latas como en tarros de cristal. Lo mejor de todo es que estas ya vienen cocinadas, por lo que podrás sacarlas directamente del bote y comerlas en forma de ensalada con el pescado en lata.

Verduras en botes : las verduras también pueden venir en botes de cristal ya hechas, así que, ¿por qué no comprarlas y tenerlas por si ocurre el gran apagón? Judías, espinacas, patatas, zanahorias …, ¡de todo!

Aceite de oliva: el aceite de oliva también es uno de los productos de alimentación que más pueden durar en la despensa, así que no te olvides de él y añádelo a tu lista de la compra pre-apagón. Te servirá para aliñar las verduras y el resto de productos fácilmente.

Estos son algunos de los alimentos que deberías tener en casa sí o sí para poder tener comida siempre en la despensa en caso de un apagón eléctrico.