Alerta muy urgente en España por tormentas, lluvias y granizo: «Caerán decenas de…»

La AEMET lanza un aviso muy urgente por tormentas, lluvias y granizo que afectará a gran parte del país. Tenemos que estar preparados para afrontar una serie de cambios que pueden ser los que marcarán la diferencia. De la mano de un tiempo, el de esta primavera que parece que quiere seguir dándonos sorpresa, tras sorpresa. Lo que tenemos por delante seguramente acabará siendo un giro radical que podrá acabar de coronar este mes de mayo en el que la lluvia ha sido la protagonista indiscutible.

Los expertos de la AEMET no dudan en actualizar la previsión del tiempo que nos dará más de un disgusto. En especial si esperamos ese sol y de mayo, combinado con el buen tiempo que quizás hasta el momento no habíamos ni esperado. Son días de aprovechar cada momento de una manera que quizás hasta la fecha no esperaríamos. La última actualización de los mapas del tiempo pone los pelos de punta, caerán decenas de rayos, con truenos y más de una granizada que aparecerá en medio de una tormenta intensa. Toma nota del tiempo que nos espera en las próximas horas.

España se prepara ante una alerta urgente

El tiempo parece que va cambiando por momentos y lo hace de tal forma que nos está dejando una serie de elementos que pueden ser claves y que quizás no esperaríamos. Es momento de apostar claramente por determinadas situaciones que nos han ido acompañando durante esta primavera.

Hemos tenido la estación más lluviosa de los últimos tiempos, después de días en los que la inestabilidad se ha convertido en una constante y nos ha alejado de lo que esperaríamos tener. En su lugar, nos enfrentamos a algunos cambios de ciclo que son más que evidentes.

Del sol de estos días o de una cierta estabilidad podemos pasar en cuestión de horas a una inestabilidad que puede llegar a ser la que nos afecte de lleno, con algunas novedades destacadas que nos golpearán con mucha fuerza. Tocará ver qué es lo que nos espera con ciertos detalles que serán los que preocupan a los expertos.

Se activarán las alertas ante un tiempo violento que puede causar daños, este mes de mayo parece que batirá récords con un granizo y hasta con una nieve que pensábamos que no volveríamos a ver o que tardaríamos en ver este fenómeno.

Lluvias y granizo aparecen en esta previsión de la AEMET

Los expertos de la AEMET están muy pendientes de unos cambios en el tiempo que pueden llegar a ser especialmente preocupantes. Lo que nos está esperando es una situación del todo inesperada que hará saltar todas las alarmas ente una serie de cambios que pueden ser claves.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Este día continuará una situación de inestabilidad en la Península y Baleares bajo la influencia de un maduro sistema de bajas presiones situado al noroeste peninsular y la profundización de una borrasca sobre el norte de África. Con ello predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones prácticamente generalizadas, siendo únicamente poco probables en el cuadrante suroeste. Se esperan más intensas, abundantes y acompañadas de tormenta durante la tarde, cuando podrían ser localmente fuertes e incluso localmente muy fuertes en las mesetas y los sistemas montañosos que la rodean, en Pirineos, en interiores de Cataluña, en el sudeste y en Baleares, donde pueden ser persistentes. Es probable que nieve de forma débil en el Pirineo por encima de 2000/2200 m. En cambio, en Canarias se extenderán las altas presiones, con intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación débil en el norte de las islas, y cielos poco nubosos al sur».

Siguiendo con la misma explicación: «Probables brumas y nieblas matinales en áreas del cuadrante noroeste.

Se espera un descenso de las máximas en el Cantábrico occidental, el sudeste y en Baleares, un aumento ligero en el sudoeste y sin cambios en el resto. En las mínimas predominarán los aumentos ligeros en la Península y Baleares. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en el Pirineo. Predominarán los vientos flojos de componentes oeste y norte en las vertientes cantábrica y atlántica, moderados en el extremo sur con probables intervalos de poniente fuerte en Alborán. En el este peninsular predominarán las componentes este y norte, arreciando durante el día. Alisios moderados en Canarias».

Las alertas estarán activadas en gran parte del país: «Chubascos con tormentas fuertes y localmente muy fuertes y acompañadas de granizo en las mesetas y los sistemas montañosos que la rodean, Pirineos, interiores de Cataluña, el sudeste peninsular y Baleares». Tocará seguir pendientes de estas lluvias que parece que no quieren abandonarnos por completo, además de ser extremadamente peligrosas en algunos puntos del país.