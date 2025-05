Adiós a la lavadora: el sencillo truco de los expertos para limpiar tus zapatillas deportivas sin dañarlas

Las zapatillas deportivas son cómodas, versátiles y esenciales en cualquier armario, pero también tienden a ensuciarse con facilidad. Ya sea por el uso diario o por un descuido puntual, mantenerlas en buen estado puede parecer una tarea complicada.

Afortunadamente, mantenerlas limpias y en buen estado es más fácil de lo que parece y no necesitas recurrir a la lavadora para conseguirlo. Con productos que ya tienes en casa y técnicas recomendadas por los expertos de TotalSport, puedes dejarlas como nuevas sin correr el riesgo de estropearlas.

Cómo limpiar las zapatillas deportivas sin recurrir a la lavadora: éste es el truco

Uno de los métodos más eficaces y respetuosos con los materiales es la combinación de vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Esta mezcla natural elimina las manchas y neutraliza olores. Además, si tus zapatillas deportivas son blancas, le devolverá la blancura original.

Para poner en práctica esta técnica, tienes que seguir los siguientes pasos:

Mezcla 1/4 de taza de bicarbonato con 2 tazas de vinagre blanco. Espera unos segundos a que baje la efervescencia y se forme una pasta. Con un cepillo de dientes usado, frota suavemente sobre las zonas sucias. Deja actuar la mezcla durante 15 a 20 minutos. Aclara con agua fría y deja secar al aire libre, sin sol directo.

Este truco, sin dudas, es ideal para zapatillas deportivas de tela.

Métodos eficaces para distintos materiales de zapatillas deportivas

No todas las zapatillas están hechas del mismo material, por lo que es importante adaptar la técnica de limpieza según el tipo de superficie. Si tus deportivas son de piel, puedes utilizar pasta de dientes blanca. Debes cubrir las manchas, esperar unos 20 minutos y retirar la pasta con un paño húmedo. Esta solución es muy simple y sorprendentemente efectiva.

Para manchas frescas, el limón puede ser tu mejor aliado. Su ácido natural tiene propiedades desinfectantes y ayuda a disolver la suciedad incrustada. Debes frotar directamente una rodaja sobre la mancha y dejarla actuar unos minutos. Otra opción rápida es la sal gorda para las manchas recientes.

Ésta es la importancia de secar correctamente las zapatillas deportivas

Uno de los errores más comunes al limpiar calzado es no prestar atención al secado. Lo primero que debes hacer es retirar los cordones y limpiarlos por separado. Un buen truco es sumergirlos en agua tibia con jabón y unas gotas de vinagre. Si están muy sucios, añade más bicarbonato y déjalos en remojo.

Una vez limpias las zapatillas, sécalas al aire libre, pero siempre a la sombra. El sol directo puede dañar la tela y provocar un desgaste prematuro. Lo ideal es colocar las lengüetas hacia fuera y usar pinzas para colgarlas en un tendedero. Así evitarás deformaciones y conseguirás un secado más uniforme.

¿Es buena idea lavar las zapatillas deportivas en la lavadora?

Aunque muchos lo hacen, meter las zapatillas en la lavadora no siempre es la mejor opción. Este método debería usarse sólo como último recurso. Si decides intentarlo, usa agua fría, un programa corto y evita las zapatillas de tela fina, ya que podrían despegarse o deformarse.

También es importante no combinarlas con otras prendas y utilizar una bolsa de lavado para reducir el impacto del tambor. Si ya has probado con vinagre, bicarbonato o pasta de dientes y no has obtenido el resultado que deseabas, la lavadora puede ser una alternativa válida, siempre que la uses precaución.