Nada que ganar, ni perder

Salvo el Barça, cualquier otro equipo de primera división pasaría de conceder la menor importancia a las diez bajas del Real Madrid. Imaginemos una alineación sin contar con ellas: Courtois, Valverde, Asencio, Ramón, Fran García, Modric, Ceballos, Bellingham, Guler, Mbappé y Brahim. Y aun le quedan recursos para mover a Valverde a la línea media y sacar a Endrick arriba.

Tampoco sabemos cuáles son los planes de Jagoba Arrasate. «Procurar que no tengan espacios para correr», fácil de pensar, aunque no tan sencillo de practicar. Y puestos a darle vueltas al cerebro, quién sabe si entre tanta sesera causa mayor preocupación el Getafe el próximo domingo, así que Morlanes y Robert Navarro no entran en la convocatoria a la espera de que puedan abandonar el dispensario este fin de semana. Abdón seguro que no y Chiquinho no hace falta.

A Leo Román le han tocado las batallas de los miércoles. Mejor dicho, guerras. En Montjuic ya tuvo que pararlo todo menos lo inevitable. Como le decía Di Stefano a Abelardo: «usted pare todo lo que se pueda parar, las que vayan fuera no hace falta».

Ancelotti dirigirá su penúltimo encuentro en el Santiago Bernabéu. Siempre paga quien menos culpa tiene. El protector de Vinicius, convencido de que con Mbappé iba a ganar la liga, la Copa, la Champions, el Mundialito y el entreno de los jueves, seguirá instruyendo a los de Real Madrid TV por los siglos de los siglos. El italiano atesora un historial inigualable y conserva su dignidad sin levantar la voz, solo la ceja como Rafa Nadal.

De eso, de orgullo sin prejuicio, irá la contienda. Jugar sin nada que perder también tiene sus alicientes, lo que incluye tanto a locales como visitantes.

Lo peor, en la cabina de VOR: Figueroa Vázquez. Sobre el terreno de juego Alberola Rojas, algo sobrevalorado pero con la suficiente personalidad para no hacer caso a la pantalla si no procede. No ha vuelto al Santiago Bernabéu desde noviembre, 2-0 al Betis. El ampuloso estadio no es apto para conciertos, así que su segundo encuentro con los merengues fue también en Madrid, pero en Butarque, 0-2. Con el Mallorca siempre en Palma y con distinta fortuna, 1-0 al Rayo Vallecano y 0-1 frente al Betis, con rigurosa expulsión de Mascarell a falta de veinte minutos y gol de Bakambú en el 95.