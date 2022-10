Alaska y Mario Vaquerizo se sinceran sobre la infidelidad

Alaska y Mario Vaquerizo son una pareja mediática que se ha querido pronunciar sobre le gran tema estrella de esta semana, la infidelidad. El revuelo causado por el compromiso y finalmente ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha llegado hasta la pareja más singular de nuestro país que no ha dudado en expresarse para dejar bien claro su posicionamiento sobre algo que pasa en más de una pareja, la llegada de terceras personas. Alaska y Mario se sinceran como pareja y abordan un tema nada sencillo de resolver.

La afirmación sincera sobre la infidelidad de Alaska y Mario Vaquerizo

Después de décadas juntos, Mario Vaquerizo y Alaska ya son una pareja consolidad del panorama español. Ambos saben muy bien cómo hacer frente a las crisis, las han vivido de todos los colores, pero siguen respetándose el uno al otro. Pese a los que piensen que son solo una pareja de puertas para fuera, entre ellos ha habido y hay amor.

No como el de Tamara e Íñigo, ni el de ninguna otra pareja, cada relación es todo un mundo y el de estas dos genialidades está creado a partir de varios matices. Son dos personalidades totalmente distintas, la tranquila Alaska y el siempre inquieto, Mario, que se complementan a la perfección y han hecho gala de ello en su propio reality.

En una entrevista a la revista Diez Minutos Alaska respondió alto y claro sobre si perdonase una infidelidad: “No, porque es deslealtad. En eso entiendo perfectamente a Tamara. La mentira es el problema. No lo que ha durado un beso y con quién. Yo, el vídeo de Íñigo no le doy ninguna importancia.”

Es decir, el engaño es no haber confiado en su pareja lo suficiente para poder contarle la verdad antes de que se enterará por los medios. El propio hecho podría perdonarse como un beso o abrazo a una ‘amiga’, pero el serle desleal y no comunicarle lo sucedido es lo que Alaska entiende y por eso empatiza con Tamara Falcó.

La experiencia de la cantante frente a la inocencia y de la bondad de una marquesa de Griñón que se ha convertido en tendencia en estos días es todo un plus. De anunciar el compromiso a pedir perdón a romper por completo la relación pasaron unas horas. Con lo cual es una infidelidad con consecuencias inmediatas que tiene en una respuesta contundente la mejor forma de castigar una deslealtad.