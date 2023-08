La AEMET se harta y cambia su previsión para el fin de semana: recogen cable y esto es lo que pasará

La AEMET se harta y cambia su previsión de cara el fin de semana deciden recoger el cable y esto es lo que acabará pasando. Las olas de calor que hemos vivido este verano han dejado un panorama desolador. Hemos estado gran parte de esta temporada en alerta ante unas temperaturas extremas, ahora, el verano parece que se marcha y lo hace de tal forma que puede crear otro tipo de alertas ante la lluvia y el viento extremo. La AEMET ha incluso cambiado su previsión para el fin de semana.

La AEMET se harta y cambia su previsión para el fin de semana

El descenso térmico va a ser muy significativo en los próximos días. Vamos a pasar de un calor sin precedentes a estas alturas del año a valores típicos de principio de otoño el domingo y lunes. Luego habrá una leve recuperación, pero pasaremos de agosto a septiembre con fresco. pic.twitter.com/PzXhmsU8SG — AEMET (@AEMET_Esp) August 24, 2023

El gran cambio de tiempo lo vamos a vivir este fin de semana, según la AEMET no espera un giro inesperado en este guion de final del verano. Es el momento en el que empezamos a vivir el camino hacia el otoño, aunque esta temporada puede que empiece a adelantarse en algunos puntos del país.

Ha llegado el momento en el que podremos empezar a preparar la chaqueta y el paraguas. Después de una semana con temperaturas por encima de los 40º, llegará una nueva tanda de borrascas que hará descender el termómetro hasta 15º. Con lo que tocara estar muy pendiente de una previsión con nombre propio.

Betty es el nombre de la borrasca que llegará durante las próximas horas. Sus efectos empezaran a notarse en el norte, dando lugar a una serie de episodios que pueden llegar a ser peligrosos. Lo que está por llegar, podría acabar siendo de récord si tenemos en cuenta que partimos de lo más alto.

El descenso de las temperaturas será notable ante unas cifras que no dejaran lugar a dudas. La AEMET no ha dudado en cambiar su previsión que inicialmente era un poco más estable, la inestabilidad será inevitablemente una protagonista que no debemos dejar de esperar. Desde la ola de calor hasta un otoño que empieza a imponerse será cuestión de horas.

