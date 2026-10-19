La AEMET activa la alerta roja por lluvias torrenciales en España: estas son las zonas donde más va a llover

España afronta una jornada meteorológica complicada este lunes 19 de octubre por la evolución de la DANA Adam, que dejará lluvias torrenciales, tormentas y un importante riesgo de inundaciones en distintos puntos del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene la alerta roja en zonas de Valencia y Alicante durante la madrugada y las primeras horas del día, mientras otras provincias permanecerán bajo avisos naranjas y amarillos. El episodio también estará acompañado de temperaturas más propias del otoño y rachas fuertes de viento en algunas zonas costeras.

Valencia y Alicante, las zonas más afectadas

La situación más preocupante se concentrará durante las primeras horas del lunes en el litoral sur de Valencia y el entorno del cabo de la Nao, en Alicante. La AEMET advierte de precipitaciones muy fuertes o torrenciales, capaces de dejar importantes acumulaciones de agua en poco tiempo. El organismo también alerta del riesgo de inundaciones locales y crecidas repentinas en barrancos, ramblas y cauces.

Según la actualización del aviso especial publicada por la agencia, durante este episodio podrían acumularse entre 300 y 400 litros por metro cuadrado en puntos concretos, sin descartar cantidades superiores. La evolución de la DANA todavía presenta incertidumbre, por lo que las zonas más afectadas podrían variar a lo largo de la jornada.

Baleares y Murcia también estarán en alerta

El temporal no se limitará a la Comunidad Valenciana. Almería, Ibiza, Formentera, Mallorca y la Región de Murcia estarán bajo aviso naranja por las precipitaciones intensas previstas durante la primera mitad del día. En Baleares, además, podrían registrarse tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

A medida que avance el lunes, las lluvias tenderán a perder intensidad en algunas de las zonas inicialmente más afectadas y se desplazarán hacia Cataluña. Allí se esperan chubascos localmente fuertes o muy fuertes, especialmente durante la tarde. Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla también figuran entre los territorios con avisos por lluvia y tormentas.

Descenso de las temperaturas

La llegada de aire frío ha puesto fin al episodio de temperaturas anormalmente elevadas que había marcado los últimos días. Las máximas subirán en el este peninsular, la zona centro y Baleares, pero descenderán en otras áreas de la península y Canarias. Las mínimas bajarán de forma generalizada y podrían producirse heladas débiles en zonas montañosas de la mitad norte.

Cuándo mejorará el tiempo

La previsión apunta a una disminución progresiva de la inestabilidad a partir del martes 20 de octubre, aunque todavía podrían producirse chubascos fuertes en zonas del nordeste peninsular y Baleares. Mientras tanto, Protección Civil recomienda seguir los avisos oficiales, evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas y no atravesar carreteras inundadas ni cauces de agua.

La evolución de Adam dependerá de la posición de la DANA y de la entrada de humedad mediterránea, por lo que resulta fundamental consultar las actualizaciones de la AEMET antes de viajar o realizar actividades al aire libre.