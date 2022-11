La seria advertencia de Repsol a quienes tienen estos coches

Está claro que no son buenos tiempos, ni para España ni el resto del planeta. La guerra de Ucrania ha cambiado el mundo tal como lo conocíamos antes y, más allá de las pérdidas humanas y materiales en el país, los precios de productos tan básicos como el combustible no paran de subir a nivel global. Por si esto fuera poco, ahora las personas que tienen un coche diésel tendrán que apretarse aún más el cinturón, nunca mejor dicho. Como te contamos, no dejarán de recibir malas noticias, ya que Repsol advierte: el precio del diésel continuará al alza.

Bien podría tratarse de ciencia ficción, pero no. Lejos quedan aquellos tiempos en que el carburante no llegaba ni a 1 euro y los conductores que llenaban su depósito con diésel eran los mayores beneficiados. Te lo contamos.

Malas noticias: Repsol advierte a quienes tienen un coche diésel

Los precios están disparados y ya han llegado a unos niveles nunca vistos. Un 2022 que, sin duda, será difícil de olvidar y tendrá consecuencias en los años siguientes. Y es que, como te comentábamos, hace no tanto tiempo se gastaba mucho menos en diésel que con gasolina. Eso sí, a día de hoy ya nadie pondría en entredicho que ir a repostar a una gasolinera es una auténtica ruina.

Según datos oficiales del Boletín Petrolero de la Unión Europea, ahora mismo el litro de diésel es un 12% de media más caro que el de gasolina. La situación es preocupante y no es para menos, ya que los datos hablan por sí solos. De media, un litro de gasolina cuesta 1,75 euros. Pero es que el precio del diésel es aún más alto: rozando los 2 euros el litro, 1’97 euros para ser exactos. Unos 20 céntimos más caro. La diferencia es abismal y parece que esta brecha entre el diésel y la gasolina puede seguir creciendo.

El delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, explicaba que “en caso de continuar, lamentablemente, en términos sociales, económicos y políticos, con las tensiones geopolíticas actuales en Europa, me parece que estas grietas diésel muy abiertas se van a quedar”. Esto significa que tener lleno el depósito de diésel costará casi el doble que hacerlo con gasolina. Esa diferencia de 20 céntimos es, por tanto, enorme.

No olvidemos que tanto el diésel como la gasolina son esenciales en la vida de muchísimas personas, que cada día se desplazan en coche por diversos motivos, como ir al trabajo; aunque según datos de Carwow, recogidos por Europa Press: «El 42% de los españoles cambió sus hábitos de uso del coche en 2022», por cuestiones económicas, obviamente.