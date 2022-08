El actor que tuvo a un asistente para que le oliera las axilas

Christian Bale está considerado el mejor Batman de la historia del cine, este caballero oscuro tiene un secreto, contó con un asistente para que le oliera las axilas. ‘El imperio del sol’ dirigida por el maestro Steven Spielberg catapultó a un joven Bale de 11 años a lo más alto. Apenas era un niño, pero consiguió hacerse con un hueco en la industria del cine. Este éxito repentino acabó con su familia y supuso un cambio en la vida de Christian, hasta el punto de ser la fuente de alguna de sus excentricidades.

Christian Bale es el actor que tuvo un asistente para que le oliera las axilas

Harrison Cheung fue asistente del actor y escribió una polémica biografía. Christian Bale: The Inside Story of the Darkest Batman. En ese libro el asistente expone la vida más personal del actor de Hollywood. Sin posibilidad de contrastar la información con el protagonista al que le exponen su vida más íntima, este libro revela, además de los traumas, las excentricidades de Bale.

Más allá de los problemas con su familia que crecieron al mismo tiempo que su fama en la Meca del cine, también lo hizo su dinero. Bale ha trabajado muchísimo, es un actor en mayúsculas que sabe que la perfección trae tras de sí el éxito más absoluto. Gracias a este trabajo continuado y de calidad, es uno de los actores mejor pagados.

Su asistente y autor del libro ha explicado las cosas que tenía que hacer por obligación con el actor. Antes de pisar la alfombra roja, Cheung debía olerte las axilas. Bale es muy perfeccionista también con su cuerpo y aspecto físico, con lo cual no quiere que haya ningún error en su vestimenta u olor.

Las crisis de ansiedad y algún que otro problema familiar se han ido solucionando con el paso del tiempo. La muerte de su padre hizo que se acercará más a su madre y hermana. Bale fue desde los 11 años la persona que mantenía a todos con su sueldo de actor. La presión que sufría un niño por aquel entonces era enorme.

A sus 48 años su vida ha cambiado muchísimo, llevando décadas en la industria. Un nuevo Batman y una carrera como supervillano en la ficción son sus posibles nuevos proyectos. Más allá de las excentricidades Christian Bale sigue trabajando a pleno rendimiento haciendo lo que más le gusta, viviendo de la interpretación.