Se acerca a España y Mario Picazo pone fecha: la niebla de polvo está cerca

Mario Picazo ha puesto fecha a lo que se acerca a España, la niebla de polvo está cerca y es un fenómeno que tendrá consecuencias. Estamos ante uno de los veranos más extraños para el que debemos prepararnos a consciencia. Este mes de julio está dejando unas temperaturas que son claves y que hasta la fecha seguro que no habríamos imaginado que está presente. Sin duda alguna afrontamos unas subidas y bajadas de las temperaturas que van acompañadas de una inestabilidad que se hace notar.

Expertos como Mario Picazo no dudan en poner fecha a estos fenómenos que realmente nos ponen en una situación poco común. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por delante y en lo que podemos hacer. El tiempo que tenemos por delante puede acabar siendo el que nos afecte en unas vacaciones o en un inicio de las vacaciones en las que todo puede ser posible. Tenemos que estar pendientes de unos mapas del tiempo que, por suerte, nos marcan el camino a seguir en unos días en los que las actividades al aire libre son una realidad.

Mario Picazo pone fecha a lo que se acerca a España

Medio país está pendiente de la previsión de un Mario Picazo que nos está enviando directamente hacia unos cambios en los que realmente puede pasar cualquier cosa. Esos mapas parece que reflejan la llegada de una serie de fenómenos que tenemos por delante y contra los que es complicado luchar.

Nos hemos acostumbrado a las olas de calor y a las circunstancias a las que nos enfrentamos pueden acabar siendo las que marquen un cambio radical. El mal tiempo se ha convertido también en fuente de preocupación de Mario Picazo y de muchos expertos que viven pendientes de este verano.

Por lo que, tendremos que estar seguros de lo que está por llegar y de todo lo que está pasando en nuestro país. La cantidad de DANAS que hemos tenido este verano, supera con creces las que años anteriores, por lo que, hemos llegado a unos días en los que la inestabilidad ha estado en el orden del día.

Mario Picazo ha lanzado una importante previsión del tiempo para estos días, con la mirada puesta a un fin de semana en el que todo es posible.

La niebla en polvo está cerca

Toma nota de lo que nos está esperando, gracias a la previsión de Mario Picazo podemos empezar a organizar un fin de semana en el que tendremos una serie de fenómenos que quizás nunca hubiéramos imaginado. El mal tiempo, las altas temperaturas y esta niebla en polvo son los grandes protagonistas de estos días.

Siguiendo con la predicción de este experto: «Aunque las altas presiones siguen dominando la situación meteorológica en gran parte de España, entre el jueves y sábado vamos a seguir viendo como algunos frentes que llegan desde el Atlántico rozan el norte de la península, dejando precipitaciones intermitentes a su paso. Desde Galicia hasta el norte de Cataluña, se esperan precipitaciones empezando ya este jueves y acabando el sábado a primera hora».

Lo que está a punto de pasar quizás nos sorprenda en todos los sentidos: «También se esperan precipitaciones puntuales el sábado, sobre todo a lo largo de la mañana, en algunas zonas de la costa este peninsular. En el resto de España el fin de semana se presenta en general seco y con bastante sol aunque el domingo veremos un aumento de la nubosidad por el noroeste peninsular con la llegada de un nuevo sistema frontal que, para la semana que viene, podría dejar precipitaciones en ese rincón de la península».

Las temperaturas nos darán un pequeño respiro de cara al fin de semana: «Las temperaturas, que habían subido el miércoles y jueves, iniciarán un descenso térmico el viernes y aunque se van a ir recuperando algo entre el sábado y el domingo, no deberíamos ver los valores en el sur que se están registrando estos días. De hecho, teniendo en cuenta que el lunes arranca la canícula, no vamos a ver de momento temperaturas que superen los 40ºC. Si veremos algunas capitales como Sevilla o Córdoba llegando a los 35ºC, pero no se espera de momento una ola de calor. Como es ya habitual, los valores de las temperaturas van a estar ligeramente por encima de la media para estas fechas, pero no excesivamente. También habrá que empezar a contar con noches tropicales e incluso alguna ecuatorial, sobre todo en zonas del sur y en el arco Mediterráneo». Será cuestión de esperar este fin de semana y todo lo que tenemos por delante, con esta calima o niebla en polvo que hará que el ambiente esté especialmente cargado.