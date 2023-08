Una temporada y ocho episodios. Netflix vuelve a arrasar con la miniserie de comedia del verano

Si hay una serie que está arrasando este verano, esa es la original Mo. Una miniserie de solo una temporada de ocho episodios de 25 minutos de duración cada uno ideal para verla del tirón este mes de agosto en Netflix.

La serie Mo está protagonizada por el comediante y actor Mohammed Amer que da vida a Mo Najjar, una versión ficticia de sí mismo que también es un refugiado palestino que parece estar siempre a un paso de obtener el asilo en Estados Unidos. Mo habla tres idiomas, vive con su familia en Houston y se intenta adaptar con humor a circunstancias y aprietos en los que le va metiendo la vida.

Una emotiva y original comedia

Una serie corta que ha llamado la atención de muchos usuarios de la plataforma de streaming después de que el conocido director Steven Spielberg haya explicado en una carta que le ha hecho llorar.

Mo es una serie de comedia emotiva y conmovedora que ha sido creada por los humoristas Mo Amer (Mo Amer: The Vagabond, Black Adam) y Ramy Youssef (Ramy, Mr. Robot), que además son sus productores ejecutivos. La producción ejecutiva también la han ejercido Ravi Nandan y Hallie Sekoff para A24, Harris Danow (Little Fires Everywhere, Daisy Jones & The Six), Luvh Rakhe (Dave, Colgados en Filadelfia), y del director de la serie, Solvan Naim, alias Slick (It’s Bruno!, Snowfall).

Mo, un hombre entre dos culturas

La serie cuenta la historia de Mo Najjar, un refugiado palestino que se encuentra a un paso del asilo después de luchar por la nacionalidad estadounidense. Según la sinopsis de Netflix: “Vive a caballo entre dos culturas, tres idiomas y un montón de sandeces, y huye a Houston (Texas) con su familia, formada por su fuerte y espiritual madre, su hermana y su hermano mayor. Mo le pone al mal tiempo buena cara y aprende a adaptarse a su nuevo mundo, pero todo avance en la vida se acompaña de muchos contratiempos”.

El protagonista de esta serie es el comediante y actor Mohammed Amer (Black Adam). Junto a él en el reparto están los actores Farah Bsieso, que interpreta el papel de Yurs, Omar Elba, el de Sameer. Teresa Ruiz, el de Maria, y Tobe Nwigwe, el de Nick.

Esta serie es una de las producciones más esperadas por los usuarios de Netflix para este verano junto con la segunda parte de Heartstopper, Faro, Las damas de hierro, La chica enmascarada o En la casa de los Fury, entre otras.