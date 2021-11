En España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2020, hay un total de 9.219.654 niños y adolescentes de entre 0 y 19 años de edad que suman el 19,4% de la población total. La vacunación de los jóvenes entre 12-19 años comenzó el pasado mes de junio y, a fecha 25 de octubre, el 82% de los más de 3 millones de jóvenes ya cuenta con la pauta completa, según los datos del Ministerio de Sanidad.

Estos adolescentes comenzaron a vacunarse en la etapa 3 de la Estrategia de Vacunación del Gobierno de España, junto a las personas entre 40 y 49 años, de entre 30 y 39 y de entre 20 y 29, en la fase denominada de «Vacuna ampliamente disponible». Entretanto, los menores de 12 años «no pueden vacunarse ya que no hay vacunas autorizadas para ellos», destaca Sanidad. «Cuando haya alguna vacuna apta para esta edad, las autoridades sanitarias establecerán si hay que administrarla, a quién, cómo y cuándo», explica el ministerio en un documento conjunto con la Asociación Española de Pediatría (AEP) y de su Comité Asesor de Vacunas (CAV), titulado «Vacunación COVID-19 en adolescentes: preguntas y respuestas».

«El principal objetivo de la vacunación es prevenir la enfermedad y disminuir su gravedad y mortalidad», destaca el Ministerio de Sanidad, que recalca que no es obligatorio vacunarse: «Como ocurre con el resto de vacunaciones en España, la vacunación frente al nuevo coronavirus no es obligatoria». Al no ser obligatorio, los ciudadanos en general, muchos padres, los propios adolescentes, y parte de la comunidad científica y sanitaria, se plantean si es necesario vacunar a los niños y jóvenes menores de 12 años.

Y mientras, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se encuentra evaluando ya la vacuna de Pfizer para determinar si autoriza su aplicación en niños de entre 5 y 11 años, que hasta entonces es la única empresa farmacéutica que cuenta con los ensayos pertinentes para autorizar el suministro de vacunas en menores de 12 años. Está previsto que el organismo se posicione este mismo mes de noviembre.

«Tenemos una vacuna segura»

Dos expertos consultados por OKSALUD explican las contraindicaciones de las vacunas para niños de entre 5 y 11 años, aunque ambos coinciden en que es conveniente vacunar a este grupo de edad.

Teniendo en cuenta que el modelo de sociedad en el que vivimos es muy interactivo, y los niños conviven mucho en el ambiente social y familiar, como explica el doctor Álvarez, la posibilidad de transmisión de enfermedades es más elevada que en los países nórdicos, por ejemplo, donde las relaciones sociales son distintas.

Los niños menores de 12 años son grandes transmisores de algunas enfermedades, como ocurre en el caso de la gripe o la Covid, «por eso es importante que estén vacunados, porque es una manera de luchar contra la cadena de transmisión», apunta Javier Álvarez Aldeán, Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Costa del Sol de Marbella y miembro del CAV.

En consonancia, Roi Piñero, Jefe Asociado del Servicio de Pediatría del Hospital General de Villalba, asegura que, «según los datos de los ensayos publicados por Pfizer, el balance beneficio-riesgo es favorable a la vacunación».

El doctor Álvarez Aldeán insiste en que «tenemos una vacuna segura» y señala tres aspectos fundamentales que explican por qué debemos vacunar a este grupo de población:

Beneficio personal de los niños. A pesar de que la enfermedad en estos pequeños es más liviana que en los adultos, también hay casos graves en niños de muy poca edad.

Beneficio indirecto. Con las nuevas variantes de la COVID-19, el 70% de inmunidad que se necesitaba por seguridad es insuficiente, ya que son cepas capaces de contagiar a más gente, lo que exige una mayor cifra de vacunados y conseguir, al menos, una cobertura del 90%.

Es una vacuna segura. Se han contemplado los efectos de miocarditis o pericarditis y en la mayoría de los casos son leves. Además, los efectos secundarios son transitorios, por lo que el beneficio supera al riesgo.

Incertidumbre

>

A pesar de que parece que los beneficios de la vacuna contra el Covid son mayores que los perjuicios, también existen algunas contraindicaciones que generan incertidumbre. «La contraindicación general de cualquier vacuna es el antecedente de reacción alérgica grave (anafilaxia) a alguno de sus componentes», apunta el doctor Piñero.

Piñero insiste en que «los ensayos clínicos demuestran que se trata de una vacuna eficaz, segura e inmunógena y las agencias reguladores aprueban su uso”, pero aclara que ningún medicamento garantiza la seguridad al 100%.

En el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech, la más conocida en Europa, el doctor Piñero describe algunos de los efectos secundarios más comunes que se registraron: dolor en el lugar de inyección (71%), cansancio (39,4%), dolor de cabeza (28%), dolores musculares (11,7%) y malestar general (9,8 %).

En el caso de los efectos secundarios en niños, el facultativo señala que «fueron de intensidad leve y moderada y duraron entre uno y dos días”. “No se registraron efectos adversos graves en el periodo de observación y no hubo ningún caso de pericarditis o miocarditis», finaliza el doctor. El perfil de seguridad es similar al observado en los grupos de entre 12 y 25 años.

La gripe, más fuerte que nunca

La irrupción del Covid también ha provocado discrepancias en cuanto a la vacuna de la gripe. Hasta ahora, en España no era habitual que los niños, independientemente de la edad, se vacunasen. Tradicionalmente, lo hacían las personas pertenecientes a grupos vulnerables como ancianos, embarazadas o individuos con otras enfermedades crónicas. Sin embargo, este año el CAV recomienda la vacuna de la gripe a todos los niños de entre 6 y 59 meses.

El Ministerio de Sanidad asegura en un documento que «en el contexto de la pandemia de Covid, es aún más importante aumentar las coberturas de vacunación frente a la gripe en las personas en las que la vacunación está recomendada”. De hecho, el organismo señala que existen diferentes estudios que apuntan que la vacunación podría asociarse con menor gravedad y menor mortalidad por Covid. Del mismo modo, el doctor Álvarez coincide en que «no hay ningún inconveniente para los niños en la administración simultánea de las vacunas frente a la gripe y la COVID-19».

Esta novedad surge porque la gripe en 2021 se presenta mucho más agresiva que el anterior, donde casi no actuó, lo que ha provocado que nuestros sistemas inmunes estén ahora menos preparados frente a este virus. «El uso de la mascarilla ha disminuido, la interacción social ha aumentado y el año pasado casi no hubo gripe, por lo que se intuye que este año va a ser peor», asegura el doctor Álvarez.

En el año 2012, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un primer documento de posición donde asegura que la enfermedad produce una gran morbilidad en el mundo en cualquier grupo de edad, por lo que resulta un problema de salud pública. El informe refleja que ya hace nueve años la OMS metía como grupo de riesgo a los niños de entre 6 y 59 meses porque presentan una elevada carga de morbilidad. Actualmente, 69 países del mundo ya tienen integrado un programa de vacunación antigripal anual en la infancia.

«La gripe en los niños no es siempre una enfermedad benigna y, además, son grandes transmisores, de manera que el virus empieza en ellos y se va transmitiendo al resto de grupos de edad», concluye en esta línea el doctor Álvarez.