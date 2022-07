La Guardia Civil emitió a finales de mayo un comunicado en el que explicaba que el Equipo Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en colaboración con la Dirección General de Ordenación e Inspección Sanitaria de la Comunidad de Madrid, habían decidido la retirada del mercado 41.692 productos de cosmética y cuidado personal que incumplían con la ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios de España.

La operación tuvo lugar en el marco de las inspecciones habituales en materia fiscal que realizan los agentes de seguridad, que localizaron en Usera (Madrid) varios productos a la venta en tiendas que incumplían la normativa vigente, por lo que retiraron los productos y pusieron en marcha un dispositivo destinado a localizar los almacenes que realizaban la distribución de los mismos. Así, llegaron al polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada, y en dos de sus almacenes era donde se almacenaban y distribuían los productos de cosmética y de cuidado personal incumpliendo la normativa vigente.

Para saber más sobre este tipo de alertas sanitarias, OKSALUD entrevista a Tomás Muret Ramón, vocal nacional de Farmacéuticos de Dermofarmacia, del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

PREGUNTA.- Es común ver noticias, sobre todo en verano, de incautación o retirada de productos que no cumplen la normativa ¿Son seguros los cosméticos que encontramos en las estanterías de los comercios españoles?

RESPUESTA.- Aunque son noticias muy mediáticas, la realidad es que para el volumen de cosméticos que se consumen en España y Europa, se retiran muy pocos cosméticos. Los farmacéuticos, los dermatólogos y la industria cosmética llevan años luchando contra una gran cantidad de bulos que hay sobre la seguridad de los cosméticos. El mensaje que debe recibir la población es que todos los cosméticos que encontremos en España y en Europa, en comercios regulados, son seguros. La seguridad es la misma en un supermercado, una peluquería, una clínica dermatológica, una perfumería, una parafarmacia o una farmacia. Otro tema será la efectividad o la sostenibilidad pero en seguridad todos los cosméticos son seguros.

P.- ¿Cumplen con la normativa vigente la mayoría? ¿En qué se basa?



R.-Sin lugar a duda, todos los cosméticos cumplen la legislación europea que es la más estricta y restrictiva del mundo. La legislación cosmética se basa en el Reglamento (CE) 1223/2009 y los Reglamentos, Decisiones y Directrices de la Comisión para la aplicación del Reglamento (CE) 1223/2009 y la modificación de sus anexos. Además el sistema de cosmetovigilancia a nivel europeo vela para que aquellos cosméticos que no cumplan algún punto de la legislación sean retirados. La cosmetovigilancia en España está gestionada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y en ella participamos los farmacéuticos, médicos, enfermeras, profesionales que trabajen con productos cosméticos e incluso la ciudadanía, que puede informar a través de la web de la AEMPS de los efectos graves no deseados aparecidos por el uso normal de un cosmético.

P.- Cuando se retira un producto del mercado, ¿Cuáles son los motivos habituales?



R.- En Europa las principales causas de retirada de los cosméticos son fallos en el etiquetado, al igual que ocurre en los medicamentos, la inclusión de ingredientes cosméticos no permitidos en la legislación europea y la contaminación de los cosméticos.

Tenemos que mandar un mensaje de seguridad a la población: la industria cosmética, ya sea de productos naturales o sintéticos, trabaja con ingredientes permitidos por la Comunidad Europea y por lo tanto con ingredientes seguros. No existen ingredientes tóxicos en ningún cosmético.

P.- ¿Cuáles son los cosméticos que más se retiran de la venta en España?

R.- Según el informe de la AEMPS de cosmetovigilancia de 2020 la mayoría de notificaciones de efectos graves no deseados, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, es de la categoría de cuidado personal, lo cual es normal, ya que es la categoría con más referencias. Lo importante es que tenemos un sistema de cosmetovigilancia europeo que consigue que cuando un país notifica una alerta sobre un producto cosmético a las pocas horas puede estar retirándose en todos los países de la Comunidad Europea donde se esté comercializando.

P.- ¿En qué características debemos fijarnos los consumidores para asegurar que estamos adquiriendo los productos adecuados?



R.- Los consumidores podemos estar tranquilos al comprar los productos en cualquier establecimiento regulado, pues son productos controlados y evaluados. Debemos evitar la cosmética casera, que se vende en mercadillos, ferias y puestos callejeros, ya que no cumple con los estándares de seguridad que exige la legislación europea y en muchas ocasiones no está correctamente etiquetada. Esta cosmética genera muchísimos problemas, principalmente irritaciones y eccemas, llegando incluso en ocasiones a producir infecciones o quemaduras. Aunque en todos los canales regulados encontraremos cosmética segura, en la farmacia comunitaria además de productos cosméticos eficaces encontraremos el consejo de un profesional sanitario experto en dermofarmacia que nos ayudará a adquirir el producto cosmético más adecuado.

P.- Es importante que los consumidores conozcamos cuáles son las normas de composición y etiquetado cumplir un cosmético ¿En qué características tenemos que fijarnos? Y, ¿En qué tenemos que prestar especial atención?



R.- No es necesario y debemos eliminar el bulo de que hay cosméticos que no son seguros. Existe una legislación específica sobre etiquetado cosmético y en ocasiones no es del todo fácil entenderla. Si queremos fijarnos en el etiquetado este siempre deberá incluir nombre y dirección de la persona responsable (puede ser una empresa) que ha puesto el cosmético en el mercado, la función (hidratante, protector solar…), el contenido nominal en peso o volumen, el modo de empleo, las advertencias o precauciones, el número de lote, la fecha de caducidad o PAO,… y sin lugar a duda el listado de ingredientes.

Recomiendo el libro «Radiografía de un cosmético», escrito por las farmacéuticas Gema Herrerías y Marian García (Boticaria García), donde con un lenguaje apto para todos los públicos explican qué significan los símbolos, números, ingredientes en un lenguaje extraño… que hay en los cosméticos. Además, gracias a este libro la población entenderá mejor los cosméticos y aprenderá a distinguir los bulos y falsos mitos que hay sobre ellos.