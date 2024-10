Fact checked

La nutricionista Elisa Blázquez ha presentado esta tarde en Madrid su libro «Toma las riendas de tu salud» (editorial Espasa), en un multitudinario evento que ha reunido a amigos, familiares, compañeros y pacientes. Durante el acto, presentado por la periodista Teresa de la Cierva, Elisa Blázquez ha compartido su experiencia y el impacto transformador que la alimentación consciente puede tener en nuestras vidas.

Durante su intervención, Elisa Blázquez ha confesado que al iniciar su carrera como nutricionista no imaginaba el profundo efecto que la alimentación podía tener no sólo en la salud física, sino también en la actitud y bienestar mental. Sin embargo, fue su incursión en la medicina integrativa lo que le abrió los ojos a un enfoque mucho más holístico. Ha compartido que, al inicio de su carrera como nutricionista, no era consciente del impacto que la alimentación podía tener en la actitud y la prevención de enfermedades. Sin embargo, gracias a la medicina integrativa descubrió un enfoque más amplio y se dio cuenta de que estos aspectos estaban profundamente conectados.

Elisa Blázquez ha trabajado con muchas personas a lo largo de su carrera profesional ayudándoles a mejorar su salud mediante un enfoque integrador que combina alimentación, estilo de vida y conexión con el entorno.

Testimonios de pacientes

Entre sus pacientes se encuentran celebridades como Pilar Rubio, quien también ha apoyado a la nutricionista en su presentación y ha explicado como, gracias a Elisa, aprendió a «comer de forma consciente y saludable», logrando equilibrar su alimentación sin renunciar a nada y necesitando menos horas de entrenamiento físico. Un testimonio que respalda el enfoque de la autora sobre la importancia de una relación equilibrada con la comida.

A lo largo de la presentación, el ambiente ha estado marcado por la admiración y el cariño de los asistentes. Entre ellos, compañeros de su etapa universitaria que celebraron su crecimiento profesional, amigos cercanos y, sobre todo, pacientes que han experimentado en carne propia los beneficios de seguir las pautas alimenticias recomendadas por Elisa.

Para muchos, su guía ha sido crucial en la adopción de hábitos más saludables y sostenibles. La especialista ha cerrado el evento agradeciendo a todos los presentes su asistencia y destacando que su motivación siempre ha sido mejorar la calidad de vida de las personas a través de un enfoque personalizado y consciente de la nutrición. «Toma las riendas de tu salud» no es sólo un libro, es un reflejo de años de experiencia, investigación y dedicación para ofrecer a sus lectores las herramientas necesarias para transformar su relación con la alimentación y, en última instancia, con su salud.