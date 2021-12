Las terapias con linfocitos CART (linfocitos T modificados genéticamente) aumentan la esperanza de vida de los pacientes con linfoma resistente a la quimioterapia, según dos estudios en los que han participado el Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) y el Institut d’Oncologia de Catalunya (ICO), informa EP.

En un comunicado, el Idibell ha explicado que, una vez la primera quimioterapia falla, el tratamiento de segunda línea incluye quimioterapia a altas dosis y el trasplante de células hematopoyéticas pero «no es una buena opción para estos pacientes».

Por ello se están evaluando terapias con células CART, y los estudios en fase 2 hechos hasta el momento «demuestran su gran efectividad y capacidad de curación en pacientes que no responden o se han vuelto resistentes a las múltiples líneas de tratamiento».

Posteriormente se han desarrollado estudios en fase III que «comparan estos constructos CART con el tratamiento quimioterápico convencional de segunda línea en pacientes de mal pronóstico», presentados en The New England Journal of Medicine con participación de la investigadora del Idibell y el ICO Anna Sureda.

Ambos han «demostrado ventajas estadísticamente significativas en tasa de remisiones completas y supervivencia libre de progresión con la administración de las células CART frente al tratamiento convencional».

«Estos resultados positivos harán que muy probablemente, en un futuro, podamos utilizar los constructos CART como estrategia terapéutica de segunda línea en este subgrupo de pacientes», ha expresado Sureda.