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María Velasco, médico, psiquiatra y psicoterapeuta, nos hablará en este videoblog de la terapia electroconvulsiva (TEC) es un tratamiento médico que aplica pequeñas corrientes eléctricas controladas en el cerebro para provocar una breve convulsión terapéutica. Se utiliza principalmente en casos de depresión grave, trastorno bipolar u otros trastornos psiquiátricos cuando otros tratamientos no han funcionado o se necesita una respuesta rápida. Así, esta especialista y divulgadora médica ha asegurado que su máximo interés es comprender al ser humano. «Las elecciones, conductas, miedos, sentimientos, contradicciones… y todo aquello que nos mueve en nuestras vidas y nos hace felices o enfermar. Como persona, mi motor siempre ha sido ayudar a los demás, a los que sufren o están en una situación de desventaja».