¿Son diferentes los músculos de hombres y mujeres?

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Un bíceps, independientemente de a quién pertenezca, funciona siempre del mismo modo, es decir, recibe y cumple la orden que emite directamente el sistema nervioso, contrayéndose y generando fuerza. Sin embargo, tanto el tamaño del músculo como las hormonas, el metabolismo e incluso la composición de las fibras presentan diferencias promedio entre ambos sexos, valores que se reflejan en ciertas capacidades físicas.

Al valorar un estado físico, pasar por una revisión o contratar seguro médico, conocer la composición corporal aportará información útil sobre la salud. La musculatura participa en la movilidad, protege las articulaciones y desempeña un papel relevante en el metabolismo. Al igual que en casi cualquier parámetro del organismo, dos personas del mismo sexo suelen presentar valores muy distintos.

¿En qué se diferencian sus músculos?

Principalmente, los hombres adultos suelen tener más masa muscular total y fibras de mayor tamaño, especialmente en brazos, hombros y tronco. La testosterona tiene bastante que ver con ello porque favorece la síntesis proteica y el desarrollo muscular. Por este motivo, búsquedas como «masa muscular mujer tabla» o «masa muscular hombre tabla» deben tomarse como una referencia aproximada según edad, altura, peso y actividad física.

¿Influyen en la fuerza y el rendimiento?

Especialmente notorio cuando medimos fuerza absoluta. La diferencia de fuerza entre hombres y mujeres está muy relacionada con la cantidad de músculo disponible. Si la comparación se realiza teniendo en cuenta el tamaño muscular, la distancia se acorta. Este detalle resulta importante al analizar las diferencias entre hombre y mujer en el deporte, donde cada disciplina exige una combinación distinta de fuerza, velocidad, resistencia y técnica.

¿Resisten ellas mejor la fatiga muscular?

En determinados ejercicios de intensidad moderada, las mujeres suelen mantener el esfuerzo durante más tiempo antes de llegar a la fatiga. Con el uso de los sustratos energéticos, el flujo sanguíneo y ciertas características de las fibras musculares se comprende mejor, aunque no siempre suceda en cualquier prueba, ya que cambia según el músculo implicado, la carga y la duración del ejercicio.

¿Cómo responden al entrenamiento de fuerza?

Una mujer que comienza a levantar pesas puede aumentar notablemente su fuerza durante los primeros meses, igual que un hombre. Cuando las mejoras se expresan proporcionalmente al nivel inicial, la respuesta femenina al entrenamiento puede ser similar a la masculina.

¿Ganan músculo igual hombres y mujeres? ¿Por qué hay diferencias de fuerza?

La capacidad de producir hipertrofia existe en ambos sexos. La diferencia está, en buena medida, en el punto de partida y en la magnitud absoluta que puede alcanzarse. Cabe preguntarse, por tanto: ¿Es cierto que las mujeres tienen más fuerza en las piernas que los hombres? En valores absolutos, generalmente no. Lo que sí ocurre es que la distancia de fuerza suele ser menor en las piernas que en el tren superior.

¿Qué diferencias importan para entrenar?

Sexo, edad y composición corporal cuentan, pero también lo hacen la experiencia, el sueño, la técnica o la capacidad de recuperación. Dos mujeres pueden necesitar planes bastante más diferentes entre sí que una mujer y un hombre con experiencia y objetivos similares.

Conclusión

Hombres y mujeres comparten la misma base muscular, aunque parten de condiciones fisiológicas distintas. Ellos suelen disponer de más masa muscular y fuerza absoluta; ellas pueden presentar ventajas frente a la fatiga en determinados esfuerzos.

Preguntas frecuentes

¿Ganan ellas músculo igual que ellos?

Pueden conseguir aumentos relativos de masa muscular comparables, aunque habitualmente parten de una cantidad menor de músculo.

¿Tienen ellos más fibras musculares?

No tiene por qué haber un mayor número. Buena parte de la diferencia muscular procede del mayor tamaño de las fibras, sobre todo tras la pubertad.

¿Tienen ellas más fibras lentas?

En algunos músculos se ha observado una mayor presencia relativa de características asociadas a las fibras tipo I, las más vinculadas con esfuerzos prolongados.

¿Son ellas más resistentes a la fatiga?

La ventaja femenina aparece con mayor claridad en algunas contracciones sostenidas y trabajos submáximos, pero disminuye o desaparece en otras tareas.

¿Tienen ellos más fuerza por la testosterona?

La testosterona favorece una mayor masa muscular, y a ella se suman el tamaño corporal, la distribución del músculo y otros factores fisiológicos para explicar las diferencias promedio de fuerza.