La sencilla actividad para reactivar tu mente y estar como nuevo

Vivimos en un mundo marcado por la rapidez. Si lo que quieres es reactivar tu mente y cuidar tu salud mental hay una actividad bien sencilla que debes empezar a practicar para reactivar tu mente desde este momento.

Te descubrimos cuál es, porque según la ciencia, es algo bien sencillo y que nos ofrece esa paz y estabilidad que necesitamos en el día a día.

Esta es la sencilla actividad para reactivar tu mente

Realmente para muchos se trata de un hobby así que no es nada extraño poder adoptarlo. Es bien sencillo, pero requiere de alguna dedicación y tomárselo en serio.

Hablamos de la jardinería, que puedes practicar sin necesidad de tener un gran patio, jardín o huerto. Verás que es bien sencillo aunque quizás necesites de un asesoramiento profesional en un inicio.

Dónde practicarlo

Puedes plantar tus flores y plantas en la terraza o balcón y con esto entretenerte durante un rato para cumplir estos objetivos.

Si no tienes huerto, o bien puedes crear uno pequeño en tu terraza o ir a un huerto urbano cercano, seguro que hay uno donde puedes pasar un tiempo y esto te tranquilizará y te sacará del estrés.

Cuando hay una casa más grande, entonces el patio o jardín permite mucha más dedicación y poder pasar horas con la jardinería porque las plantas, árboles y demás lo requieren.

Cuáles son los beneficios de esta sencilla actividad

Concentración en plantas y flores

Nos quita de estar pensando y darle vueltas a la mente durante tiempo. aquí debemos estar más concentrados en el mantenimiento de cada planta.

Ejercicio físico

En un inicio no parece que tal actividad no permita hacer ejercicio pero verás que sí, pues hay que estar pendiente, coger las herramientas, estar al sol, mover brazos, manos, piernas y si no estás muy acostumbrado al principio puede costar.

El poder de la naturaleza

Es una actividad para dejar de lado el estrés y tranquilizarnos. El poder y el contacto que tenemos con la naturaleza es realmente fascinante. Nos permite desconectar totalmente y estar centrado en las plantas, las flores, lo verde y realmente nos transmite esa paz que tanto necesitamos.

Esto sumado a que estamos al aire libre durante más tiempo y esto es también otro beneficio a tener en cuenta. Ahora bien, cuidado con el frío del invierno y también con el sol, siempre debemos protegernos con cremas solares, en invierno también.

Consejos

Antes de practicar esta actividad, vamos a necesitar centrarnos en una serie de consejos.

Asesoramiento profesional

Es importante, especialmente si no tenemos mucha experiencia en jardines, saber sobre cada planta en cuestión. Por esto necesitamos que un profesional nos explica sobre cada especie.

Dedicación

Si decidimos plantar o tener nuestro huerto, entonces esta actividad precisa de dedicación y constancia, si no las plantas se pueden morir. Si tienes poco tiempo, piénsalo bien, o escoge aquellas plantas que precisan de poco mantenimiento.

No te pases con la cantidad de plantas

Si crees que puedes, entonces no hay problema, pero aconsejamos que seas prudente, que empieces con unas flores, y luego ya tengas tu huerto o te centres en árboles y otros que pueden ser más delicados.

Más hobbies

Si no te convence, una vez hayas empezado entonces hay muchos más hobbies o actividades que te puede alejar del estrés a diario.

Esto no quita el deporte y otros

Que tengas afición por la jardinería no quita que, para poder estar más saludable tanto por dentro como por fuera, sigas con tus diversos hábitos, es decir, comer adecuadamente, y hacer deporte cada semana y con regularidad. Pues son cosas que no se sustituyen por otras.