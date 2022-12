Fact checked

El alzhéimer es una enfermedad sustenta a múltiples leyendas que los expertos han intentado rectificar durante el paso de los años. Se disponen de evidencias científicas suficientes para debatir todos y cada unos de los mitos generalizados sobre esta enfermedad. En este caso, OKSALUD recopila las explicaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Asociación contra el Alzhéimer y la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos para enmendar definitivamente todas estas afirmaciones populares.

La demencia y el alzhéimer son la misma enfermedad

Falso. Según la Organización Mundial de la Salud, el alzhéimer es la forma más común de demencia, contribuyendo al 60-70% de los casos. De esta manera, demencia es un término general para varias enfermedades que generalmente son de naturaleza crónica y progresiva, que resultan en deterioros cognitivos e interfieren con la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. La OMS también declara que en todo el mundo, más de 55 millones de personas viven con demencia, lo que supuso un coste anual de $1 billón de dólares en 2018.

El alzhéimer solo afecta a las personas mayores

Falso. Según la OMS y contrariamente a la creencia popular, la demencia no es una parte normal del envejecimiento y no afecta exclusivamente a las personas mayores.

Las personas con Alzheimer son ajenas a sus síntomas

Falso. Es verdad que este mito es muy relativo y siempre dependerá de la etapa en la que el paciente se encuentre. Sin embargo, se han realizado múltiples estudios que determinan si finalmente esta enfermedad roba la conciencia. El déficit de consciencia más ampliamente observado es la “anosognosia“, el deterioro de la conciencia de la propia enfermedad. Mientras que los individuos con deterioro cognitivo leve son conscientes de su disminución de la memoria, los pacientes con Alzheimer pueden ser conscientes de sus limitaciones.

Las probabilidades de padecer Alzhéimer aumentan conforme se acerca el envejecimiento

Falso. Es cierto que el mayor factor de riesgo para el Alzheimer es el envejecimiento. Ya que, tal y como confirma la Asociación contra el Alzhéimer, una de cada nueve personas en este grupo etario y cerca de un tercio de las personas mayores de 85 años tienen Alzheimer. Sin embargo, no es el único condicionante que determina la aparición de la enfermedad. Hay otros factores de riesgo como pueden ser los antecedentes familiares o la genética.

No podemos hacer nada para prevenir el Alzhéimer

Falso. Aunque no existe una respuesta definitiva para la prevención de la enfermedad de Alzheimer, las investigaciones muestran que hay medidas que podemos tomar para reducir nuestro riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

De hecho, la Asociación contra el Alzhéimer anuncia en su web que un pequeño porcentaje de personas con la enfermedad de Alzheimer (menos del 1 %) tienen un tipo de inicio temprano asociado con mutaciones genéticas. Las personas que tienen estas mutaciones genéticas tienen la garantía de desarrollar la enfermedad.

Un ensayo clínico en curso realizado por la Red de Alzheimer Heredado Dominantemente (DIAN), está probando si los anticuerpos contra el beta-amiloide pueden reducir la acumulación de placa de beta-amiloide en el cerebro de las personas con tales mutaciones genéticas y, por lo tanto, reducir, retrasar o prevenir los síntomas de Alzheimer. Los participantes en el ensayo están recibiendo anticuerpos (o placebo) antes de desarrollar síntomas, y el desarrollo de placas de beta-amiloideo se está monitoreando mediante exploraciones cerebrales y otras pruebas.

Los medicamentos existentes curan el Alzhéimer

Falso. Es importante comprender que todos y cada uno de estos medicamentos no curan la enfermedad, sino que se limitan a frenar el avance del Alzhéimer.

Hay múltiples fármacos aprobados para combatir esta enfermedad por la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos (FDA). De hecho, él último fármaco aprobado fue en 2021 y se conoce como aduncanumab, de la marca Aduhelm. Los demás fármacos aprobados se pueden comprobar en la lista oficial que publicó la Asociación contra el Alzhéimer. Además, durante el transcurso de este año han habido intentos fallidos de aprobación del fármaco Lenamenab, un medicamento experimental. Según The New England Journal of Medicine, Lecanemab redujo los marcadores de amiloide en la enfermedad de Alzheimer temprana y resultó en una disminución moderadamente menor en las medidas de cognición y función que el placebo a los 18 meses, pero se asoció con eventos adversos.