Está claro que necesitamos nutrirnos con los mejores alimentos y con menos calorías para perder peso. Pero tal vez no sepas las rutinas que haces por la noche que te impiden adelgazar como es debido. Lo analizamos.

A veces, con una buena alimentación y ejercicio no es del todo suficiente para perder el peso que queremos si seguimos con malos hábitos.

No tantas horas en el sofá

Tras cenar, son muchas las personas que pasan tiempo sentados en el sofá, de igual forma que lo hacen el resto del día. Esto no es nada bueno para nuestro cuerpo, ya no para adelgazar, pues, según la OMS, se ha demostrado que la actividad física regular ayuda a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer.

Demasiado tiempo ante el televisor

Los expertos también comentan que no es nada bueno estar mucho tiempo viendo la televisión, algo que hacen muchas personas especialmente a últimas horas y que acaba estando entre las rutinas que haces por la noche que te impiden adelgazar

Un dato lo tenemos en que los españoles vieron, durante febrero de 2021, una media de cuatro horas y siete minutos (247 minutos) por persona al día la televisión, según el ‘Análisis mensual del Comportamiento de la Audiencia TV’ correspondiente al mes de febrero de 2021, elaborado por Barlovento Comunicación. Esto hace que aumentemos las calorías y el sedentarismo de forma innecesaria.

Además, ver muchas horas de televisión justo antes de ir a dormir comporta que no descansemos de forma correcta, porque nos desvelaremos durante la noche. Esto no contribuye a un buen sueño y descanso nocturno.

Una hora como mucho

Si ya estamos tiempo sentados durante el día por nuestro trabajo, entonces se aconseja ver solamente una hora de televisión por la noche y no a última hora para tener un sueño más reparador.

¿Qué hacer entonces?

Llevar una vida más saludable y esto pasa por cenar ligero, ver una hora de televisión y ejercitarse antes de dormir. Podemos, por un lado, hacer yoga, relajarnos, hacer un poco de ejercicio, más bien suave, para que el cuerpo y la mente sepa que toca irse a desconectar.

También se aconseja leer o bien escribir pero algo que sea realmente ligero y no comporte pensar en el trabajo ni en el estrés.

Lo que no se debe hacer