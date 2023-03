Ruegan no tirar esta parte del plátano: las mejoras en el cuerpo que nos estamos perdiendo

Fact checked

Comer plátanos es algo que muchas personas hacen a diario. El porqué no es sencillamente porque esta sea una fruta que nos aporte potasio y sea buena para nuestro organismo. Los plátanos están buenos y además es de las pocas frutas que son fáciles de pelar o que de hecho, no requiere de un cuchillo, por lo que junto a las mandarinas puedes llevarlo a cualquier lado. Sin embargo, también suele ser una de las frutas que primero descartamos si vemos cualquier mota oscura en su piel. O incluso al abrirlo puede que tiremos una parte del plátano que en realidad no deberías desechar, ya que de hacerlo, es posible que te pierdas muchas cosas buenas para tu salud y tu organismo.

No tires estos del plátano

Son muchas las personas, por no decir, que todas que al abrir el plátano suelen desechar esos hilos que aparecen pegados y cuya textura no gusta nada. Incluso se dice que si los masticas están ligeramente amargos, de modo que no apetece mucho comerlos, aunque en realidad deberíamos hacerlo.

Estos hilos cuyo nombre científico es el de «paquetes de floema» están llenos de vitaminas que podrían venir bien a nuestro organismo, pero lo cierto es que tienen una función esencial cuando el plátano está en crecimiento. De hecho es gracias a estos hilos que la fruta recibe los nutrientes necesarios para crecer.

En concreto, esos pequeños hilos que siempre tiras, están llenos de vitamina A y vitamina B6 pero también calcio y fibra, así como potasio, magnesio, antioxidantes, por lo que está del todo recomendado el comerlos, en especial para los deportistas. De hecho, el plátano es de las frutas que más consumen quienes entrenan ya que ayudan a recuperarse del esfuerzo y garantizan, con sus minerales, el buen mantenimiento de la estructura ósea y muscular.

El propósito de los hilos de plátano.

Todas las plantas contienen este tejido llamado floema, que como ya hemos dicho, es el encargado de transportar los nutrientes. De hecho, los paquetes de floema llenos de células vivas permiten el transporte de alimentos y azúcar a varias partes de la planta.

Y eso es precisamente lo que hacen esos «hilos» en el plátano: sirven como «venas» o «arterias», distribuyendo los nutrientes que la sabrosa fruta necesita para crecer saludablemente.

A pesar de tener una textura ligeramente diferente a la de un plátano típico, no es asqueroso ni repugnante; más bien, ayuda en el crecimiento y desarrollo del plátano hasta convertirse en una fruta deliciosa.

Además, puedes verificar estos paquetes de floema para ver cuándo tu plátano está listo para comer. Los paquetes de floema más apretados indican que una fruta no está completamente madura ya que todos los nutrientes no se han distribuido por toda la fruta. Por el contrario, los que son fáciles de quitar indican que la fruta está madura.