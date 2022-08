Recomiendan evitar alimentos con más de 1,25 gramos de sal por cada 100 gramos de producto

Especialistas del grupo sanitario Ribera Salud han avertido que todo alimento con más de 1,25 gramos de sal por cada 100 gramos o mililitros de producto es alto en sal» y se debe evitar. En este sentido, apuntan que la comida rápida, precocinada, fiambres, embutidos, escabeche, encurtidos, preparados alimentarios como fideos instantáneos, pizzas, sándwiches o wraps, así como el pan seco, los snacks, la sopa en polvo o los quesos ultraprocesados tienen «mucha más sal de la recomendada».

Desde Ribera Salud han afirmado en un comunicado que durante el verano es «más habitual» descuidar la dieta diaria y abusar de estos alimentos preparados debido a que «existe más tiempo libre, ocio y contacto social».

La responsable de la Unidad de Nutrición del Hospital Universitario del Vinalopó, Carmen Navarro, ha subrayado que «la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para la población adulta en general, con una vida sana y sin esfuerzos prolongados, el consumo medio de cinco gramos de sal al día, lo que equivale a una cucharadita de sal llena (tamaño cucharita de café) o a dos gramos de sodio al día».

La experta ha destacado que en España la ingesta de sal y sodio supera «con creces» las recomendaciones saludables, tal y como muestra la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que asegura que se ingieren 9,7 gramos de sal al día.

Por su parte, la nutricionista y enfermera del grupo sanitario Ribera en el Centro de Salud Integrado de Dénia II, en el Departamento de Salud Dénia Marina Escudero, ha afirmado que el sodio, necesario para el correcto funcionamiento del organismo, «ya está presente de forma natural en los alimentos». Por tanto, «toda la sal que añadimos, bien sea la de mesa o la que llevan los alimentos procesados, es innecesaria», ha agregado.

Navarro ha apuntado que un consumo excesivo de sal afecta negativamente a la presión arterial, lo que provoca diferentes patologías cardiovasculares, y además, puede influir en un empeoramiento de otras enfermedades como la osteoporosis, provocando una mayor predisposición a fracturas óseas, la litiasis renal o determinados tipos de cáncer.

Improvisación

Para evitar caer en la improvisación y las comidas rápidas y los ultraprocesados, los nutricionistas del grupo sanitario Ribera recomiendan comprar alimentos frescos y, sobre todo, planificar las comidas para «aprovechar al máximo el tiempo de ocio y las vacaciones con la familia y los amigos».

«Lo ideal es llevarnos platos saludables y preparar snacks sanos, para evitar el exceso de sal», ha defendido Escudero, al tiempo que ha propuesto como aperitivos «saludables, sabrosos y fáciles» el hummus con zanahoria o pepino, frutos secos naturales o tostados sin sal, altramuces, encurtidos bien enjuagados, ensaladas, verdura a la plancha o cruda en forma de sticks, el tzatziki (un plato turco a base de yogur, pepino, agua y ajo), queso fresco, fruta, batidos de fruta con leche, gazpachos y cremas frías de verduras.

La especialista ha subrayado la importancia de una correcta hidratación, no solo a base de agua sino también de alimentos ricos en agua, pero no de sal. «Aunque en verano tengamos unas mayores pérdidas de agua y electrolitos, no se recomienda un aumento del aporte de sal en dicha estación, si no que se incremente el aporte de agua y alimentos ricos en ella», ha concluido.