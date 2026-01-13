Quirónsalud velará por la salud de los corredores del Medio Maratón de Sevilla 2026

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El próximo 25 de enero se celebra una nueva edición del Medio Maratón de Sevilla, que volverá a contar con el apoyo de Quirónsalud como Proveedor Médico de Salud y que por primera vez superará los 20.000 corredores inscritos, 3.000 más que en la edición anterior.

Uno de los principales atractivos del medio maratón hispalense, por lo que acuden corredores de todas partes del mundo, es que su recorrido de 21.097 metros es totalmente llano, con sólo cinco metros de diferencia de altura entre su punto más bajo y el más alto, lo que lo convierte en el medio maratón más plano de Europa.

Como en ediciones anteriores, el Medio Maratón de Sevilla contará con un total de cinco puntos medicalizados debidamente señalizados por Quirónsalud para atender cualquier eventualidad que pudiera surgir. Además, en las semanas previas, profesionales de los hospitales Quirónsalud Infanta Luisa y Quirónsalud Sagrado Corazón ofrecerán recomendaciones a los participantes para afrontar con garantías una prueba tan exigente, así como recomendaciones prácticas para dosificar el esfuerzo y disfrutar al máximo de los 21 kilómetros del recorrido.

Asimismo, como apoyo adicional, un equipo de ocho fisiorunners recorrerá el circuito junto a los participantes, ofreciendo asistencia en movimiento para aliviar sobrecargas y ayudar a los corredores a seguir adelante en su desafío, y tres puntos fijos, ofreciendo a los corredores una zona de asistencia en carrera, con un fisioterapeuta y una zona habilitada para estirar.

El apoyo a esta cita consolida el compromiso del Grupo con la salud del deporte y, muy especialmente, del running. En los últimos años, también ha velado por la salud de importantes carreras como la Nationale Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Mitja Marató de Barcelona, la Carrera Nocturna de Toledo, la Behobia/San Sebastián o la Total Energies Medio Maratón de Málaga, entre otras.

Quirónsalud, comprometidos con la salud del deporte

Además, desde hace tiempo participa en múltiples eventos y disciplinas deportivas ya que el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Actualmente Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Médico Oficial de todas las competiciones de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb), proveedor oficial de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto, balonmano o rugby de nuestro país.

De hecho, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España, y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en nuestro país, entre otros.