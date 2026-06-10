Quirónsalud se une a MAD Cup como Proveedor Médico de Salud para los torneos MADCUP Football Madrid y MADCUP Tennis 2026

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

En su compromiso con la salud del deporte a cualquier edad, Quirónsalud se suma a MADCUP y se incorpora como Proveedor Médico de Salud a la sexta edición de MADCUP Football Madrid y la primera de MADCUP Tennis, eventos que reunirán a más de 14.000 niños de 60 países.

Gracias a este acuerdo, Quirónsalud será la entidad responsable de la derivación y asistencia sanitaria de ambos eventos deportivos, proporcionando a través de su red asistencial en Madrid soporte médico especializado durante el desarrollo de las competiciones y garantizando la atención necesaria a jugadores, cuerpos técnicos, familiares y asistentes.

MADCUP Football Madrid se celebrará del 19 al 24 de junio en más de 30 sedes distribuidas por toda la Comunidad de Madrid, consolidándose como uno de los mayores torneos internacionales de fútbol base del mundo. Por su parte, MADCUP Tennis tendrá lugar del 25 al 28 de junio, reuniendo a jóvenes promesas del tenis nacional e internacional.

La alianza entre MADCUP y Quirónsalud supone un nuevo paso en el compromiso de la organización con la seguridad, la salud y el cuidado integral de todos los participantes, dado que ambos torneos contarán con los mejores cuidados, gracias a profesionales sanitarios especializados.

Compromiso de Quirónsalud con la salud del deporte

Con esta colaboración, Quirónsalud reafirma su compromiso con la salud del deporte al tratarse de un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Actualmente Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis, Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb), Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela, a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby de nuestro país.

Asimismo, en los últimos años ha prestado asistencia médica en eventos deportivos de primer nivel como la Copa Davis, la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela o la San Silvestre Vallecana, entre otros.