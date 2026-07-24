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María Velasco, médico, psiquiatra y psicoterapeuta, nos hablará en este videoblog del desencanto a la búsqueda de sentido: la nueva espiritualidad de los jóvenes. En un contexto marcado por la incertidumbre, la hiperconectividad y el debilitamiento de las estructuras tradicionales, cada vez más jóvenes emprenden una búsqueda de sentido que trasciende las formas convencionales de la religión.

Así, esta especialista y divulgadora médica ha asegurado que su máximo interés es comprender al ser humano. «Las elecciones, conductas, miedos, sentimientos, contradicciones… y todo aquello que nos mueve en nuestras vidas y nos hace felices o enfermar. Como persona, mi motor siempre ha sido ayudar a los demás, a los que sufren o están en una situación de desventaja».