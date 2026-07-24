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El Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha realizado el primer trasplante de órganos en España entre dos personas con VIH, un hito logrado mediante un trasplante renal de donante vivo asistido por cirugía robótica. La intervención ha sido posible tras la entrada en vigor de la orden ministerial de 2025 que autorizó este tipo de procedimientos y derogó la restricción vigente desde 1987.

El avance se ha presentado este viernes en una rueda de prensa en la que han participado el gerente del Hospital Vall d’Hebron, Albert Salazar; la directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, y el coordinador de Programas de Donación y Trasplantes del centro, Albert Sandiumenge.

El receptor, que evoluciona favorablemente tras la intervención, padecía una glomerulonefritis crónica no relacionada con el VIH que había progresado hasta requerir un trasplante. Con este procedimiento, España se incorpora al reducido grupo de países que permiten este tipo de intervenciones, entre ellos Sudáfrica —pionera desde 2008—, Estados Unidos, donde se realizan de forma habitual desde 2024, así como Italia, Reino Unido y Francia.

Durante su intervención, Salazar recordó que Vall d’Hebron fue el primer hospital de España en diagnosticar un caso de VIH en 1981 y subrayó que, 45 años después, vuelve a marcar un hito al realizar el primer trasplante entre un donante y un receptor con VIH en el país.

El gerente también destacó el liderazgo español en este ámbito y afirmó que, en un momento de celebraciones deportivas, «también hay que celebrar que España es campeona mundial en donación y trasplantes».

Hasta 2025, las personas con VIH podían recibir órganos de donantes sin el virus, siempre que cumplieran determinados requisitos clínicos, como mantener una carga viral indetectable gracias al tratamiento antirretroviral y no haber padecido infecciones oportunistas. La aprobación de la nueva orden ministerial eliminó la prohibición existente desde 1987 y abrió la puerta a los trasplantes entre donantes y receptores con VIH.

Por su parte, Beatriz Domínguez-Gil, que intervino de forma telemática, felicitó al equipo de Vall d’Hebron y destacó que el cambio normativo fue acompañado de un protocolo nacional, aprobado en mayo de 2026, para garantizar que estos trasplantes se realicen de forma segura y homogénea en todo el país. Apenas unas semanas después de su aprobación, dicho protocolo ha hecho posible la primera intervención.

Finalmente, Albert Sandiumenge aseguró que este hito supone «un paso más para desestigmatizar el VIH», al permitir que las personas con esta infección también puedan convertirse en donantes y ampliar las posibilidades de acceso a un trasplante para otros pacientes con el virus.