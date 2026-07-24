Los espacios culturales de Madrid donde la accesibilidad es protagonista: una ruta imprescindible
La Red EMPOWER ha impulsado una forma distinta de entender la cultura
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Museos no tan conocidos que merecen una visita en Madrid
Ir a un museo con niños suele ser un plan fácil de organizar. O eso parece ya que para muchas familias, la experiencia cambia bastante cuando hay menores con autismo ya que se pueden generar situaciones marcadas por demasiados estímulos, normas poco claras o la sensación de no saber qué va a pasar en cada momento.
Ese tipo de situaciones siguen siendo habituales. No tanto por falta de interés, sino porque muchos espacios culturales todavía no están pensados para quienes necesitan una visita más previsible. En Madrid, sin embargo, empieza a verse otro enfoque. Algunos museos y centros culturales llevan tiempo introduciendo cambios para que la experiencia sea más comprensible desde el principio. Y detrás de ese giro está la Red EMPOWER, una iniciativa que busca algo bastante concreto: que ir a un museo no sea un reto añadido para determinadas familias.
Los espacios culturales de Madrid donde la accesibilidad es protagonista
Hay un detalle que suele pasar desapercibido hasta que falta y ese es la anticipación. Entrar en un espacio nuevo sin saber cómo será el recorrido o qué normas hay puede generar bastante tensión en algunos visitantes. Por eso, uno de los cambios más visibles en estos centros tiene que ver con la información previa. No se trata de añadir más carteles, sino de explicar mejor lo que va a ocurrir.
De este modo, y a través de pictogramas, agendas visuales o secuencias sencillas, se muestra el recorrido por las salas, el orden de las actividades o las normas básicas. Cosas como no correr, no tocar las obras o hablar en voz baja dejan de ser instrucciones improvisadas y pasan a estar claras desde el principio. Puede parecer algo menor, pero no lo es ya que cuando sabes lo que va a pasar, todo se vuelve más manejable. Y eso no sólo ayuda a los niños con autismo. También hace que la visita sea más tranquila para quienes los acompañan.
Museos de Madrid que ya aplican este modelo
Este enfoque no se ha quedado en una idea. En Madrid ya hay varios espacios que lo han incorporado de forma estable. Entre ellos están el Museo ICO, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Real Jardín Botánico, el Museo Nacional de Antropología o el Museo de América. También aparecen otros centros como la Casa Museo Lope de Vega, la Casa Natal de Cervantes, la Sala de Arte Joven o la Sala Alcalá 31. Y a estos se suman espacios como el Espacio Fundación Telefónica o la Fundación Casa de México, que también han empezado a trabajar en esta línea.
Lo interesante es que no se trata de casos aislados. Todos forman parte de una misma red, lo que permite que la experiencia tenga cierta continuidad. Si una familia se acostumbra a un tipo de visita, puede repetir en otros centros sin empezar de cero.
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No es solo adaptar el espacio sino que también cambia la forma de recibir al visitante
Hay otro punto que suele pasar más desapercibido, pero que resulta clave. No basta con adaptar los materiales si luego la experiencia no acompaña. Por eso, una parte importante del proyecto tiene que ver con la formación de los equipos. Los profesionales que forman parte de esta red aprenden a identificar situaciones que pueden generar incomodidad y a responder de una forma más flexible. Esto se nota en detalles pequeños como por ejemplo, la manera en cómo se explican las normas, cómo se resuelven dudas o cómo se adapta el ritmo de la visita.
Según los datos de la propia red, más de 4.700 personas con autismo y sus familias ya han participado en este tipo de actividades, y más de 500 profesionales han recibido formación específica. Ese trabajo es el que hace que el cambio sea real y no se quede sólo en una adaptación puntual para determinado tipo de familias.
Una forma distinta de entender la accesibilidad en la cultura
En el fondo, todo esto responde a una idea bastante sencilla y es que abrir un espacio no siempre significa que sea accesible. Durante años, muchas familias han tenido que renunciar a ciertos planes culturales porque la experiencia resultaba demasiado imprevisible. No por falta de interés, sino por las dificultades que implicaba el acudir con los niños a un museo, sin saber si la experiencia iba a ser positiva o todo lo contrario. Por este motivo, iniciativas como como la Red EMPOWER son importantes ya intentan cambiar eso poco a poco. No con grandes transformaciones, sino ajustando aspectos que influyen directamente en cómo se vive la visita. Y en el caso de Madrid ya cuenta con varios ejemplos de este modelo. Espacios donde no sólo importa lo que se expone, sino también cómo se llega a ello.