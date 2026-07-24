5 consejos de un profesional para el linfedema y el lipedema: cómo aliviar los síntomas

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El lipedema y el linfedema son dos enfermedades que suelen confundirse porque ambas pueden provocar hinchazón y molestias en las extremidades, especialmente en las piernas. Sin embargo, se trata de trastornos diferentes, con causas, evolución y tratamientos específicos. Mientras que el lipedema se caracteriza por una acumulación anormal de grasa que suele aparecer de forma simétrica, el linfedema está relacionado con un mal funcionamiento del sistema linfático y la acumulación de líquido en los tejidos. Conocer sus diferencias es fundamental para recibir un diagnóstico precoz y acceder al tratamiento más adecuado.

Aunque ninguna de las dos patologías tiene una cura definitiva en la actualidad, existen numerosas estrategias que permiten aliviar los síntomas, mejorar la movilidad y mantener una buena calidad de vida. El ejercicio adaptado, la terapia compresiva, el drenaje linfático y determinados cambios en los hábitos diarios forman parte del abordaje recomendado por los especialistas. Además, un seguimiento médico continuado ayuda a controlar la evolución de la enfermedad y a prevenir complicaciones, especialmente cuando el tratamiento comienza en las primeras fases.

Cómo aliviar los síntomas del lipedema y el linfedema

El lipedema es una enfermedad crónica que provoca una acumulación anormal de tejido graso, generalmente en caderas, muslos, piernas y, en algunos casos, brazos. Una de sus principales características es que afecta de forma simétrica y suele respetar manos y pies.

Por su parte, el linfedema aparece cuando el sistema linfático no consigue drenar correctamente la linfa, lo que provoca una acumulación de líquido en los tejidos. Puede desarrollarse tras determinados tratamientos oncológicos, cirugías o lesiones que afectan a los ganglios linfáticos, aunque también existen formas de origen genético.

Distinguir ambas patologías resulta esencial, ya que requieren enfoques terapéuticos diferentes, aunque en ocasiones pueden coexistir.

Los síntomas más habituales

En el lipedema son frecuentes la sensación de pesadez, el dolor al presionar las piernas, la aparición fácil de hematomas y una distribución característica de la grasa corporal que no mejora significativamente con dieta o ejercicio.

En cambio, el linfedema suele manifestarse mediante una hinchazón progresiva causada por la acumulación de líquido, que puede afectar a una sola extremidad o a varias, dependiendo del origen del problema.

La Clínica Cleveland señala que un diagnóstico precoz permite iniciar antes las medidas terapéuticas y reducir el riesgo de complicaciones derivadas de la progresión de ambas enfermedades.

El ejercicio adaptado para reducir síntomas

Entre los consejos que pueden contribuir para aliviar los síntomas, la web Noz destaca que mantenerse físicamente activo constituye una de las recomendaciones más importantes para controlar los síntomas. Lo importante es escoger actividades que favorezcan el movimiento sin sobrecargar las articulaciones.

Caminar, nadar, montar en bicicleta o realizar ejercicios dentro del agua suelen ser opciones especialmente beneficiosas. El medio acuático reduce la presión sobre las extremidades y facilita el retorno venoso y linfático.

La actividad física también ayuda a conservar la fuerza muscular, mejorar la movilidad y disminuir la sensación de pesadez que muchas personas experimentan al final del día.

Compresión y drenaje linfático

Las medias de compresión constituyen uno de los tratamientos conservadores más utilizados tanto en el lipedema como en el linfedema. Estas prendas ejercen una presión controlada que favorece el retorno de líquidos y contribuye a disminuir la hinchazón.

Otra técnica ampliamente empleada es el drenaje linfático manual, un masaje específico realizado por fisioterapeutas formados en esta disciplina. Su objetivo consiste en estimular el funcionamiento del sistema linfático mediante movimientos suaves y precisos.

En algunos pacientes, ambos tratamientos se combinan con programas de terapia descongestiva compleja para obtener mejores resultados.

La alimentación también desempeña un papel importante

Aunque perder peso no elimina el tejido graso característico del lipedema, mantener una alimentación equilibrada puede contribuir a controlar la inflamación y mejorar el estado general de salud.

Los especialistas suelen recomendar una dieta rica en verduras, frutas, legumbres, pescado, frutos secos y cereales integrales, limitando los alimentos ultraprocesados y el exceso de sal, que favorece la retención de líquidos.

La Sociedad Internacional de Linfología recuerda que una alimentación saludable debe formar parte de un tratamiento integral, junto con el ejercicio y la terapia física.

Cuándo pueden ser necesarias otras opciones

Si las medidas conservadoras no resultan suficientes, algunos pacientes pueden beneficiarse de tratamientos adicionales. En el caso del lipedema, la liposucción realizada por equipos especializados puede aliviar el dolor y mejorar la movilidad en determinadas situaciones.

Por su parte, el tratamiento del linfedema puede incluir dispositivos de compresión neumática o técnicas quirúrgicas seleccionadas, siempre tras una valoración individualizada.

En cualquier caso, la decisión debe tomarse junto al equipo médico, teniendo en cuenta el estadio de la enfermedad, el estado general del paciente y los posibles beneficios y riesgos de cada procedimiento.

La importancia del seguimiento médico

El lipedema y el linfedema son enfermedades crónicas que requieren un control continuado. Las revisiones periódicas permiten comprobar la evolución de los síntomas, ajustar el tratamiento y detectar precozmente posibles complicaciones, como infecciones cutáneas o un aumento importante de la hinchazón.