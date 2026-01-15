Quirónsalud obtiene por quinto año consecutivo el sello Top Employer, como una de las mejores empresas para trabajar en España

Fact checked

Quirónsalud ha obtenido la certificación Top Employer 2026 en España, que avala el compromiso continuo de la compañía con la excelencia en sus políticas y prácticas de personas y la consolida como una de las mejores empresas para trabajar en nuestro país. La compañía obtiene por quinto año consecutivo dicha distinción, una de las más prestigiosas en este ámbito, después de que en 2022 se convirtiera en el primer grupo hospitalario de nuestro país en conseguirla.

El programa de Top Employer Institute certifica a las organizaciones líderes en las prácticas de recursos humanos basándose en la participación y resultados obtenidos de su HR Best Practices Survey. Hasta el momento ha certificado y reconocido a casi 2.500 compañías en 131 países de los cinco continentes, tras evaluar diferentes indicadores en áreas como la estrategia de personas, entorno de trabajo, adquisición de talento, aprendizaje, bienestar y diversidad e inclusión, entre otros.

En ese sentido, la certificación Top Employer 2025 reconoce el compromiso de Quirónsalud con los más de 50.000 profesionales que forman parte de la compañía, determinantes para construir juntos un futuro sostenible de salud y bienestar para las personas. Un compromiso que se refleja en la personalización del desarrollo, con itinerarios específicos por función; en el impulso del networking y del intercambio de conocimiento entre sus profesionales; y en la formación continuada y las numerosas oportunidades de aprendizaje que ofrece el Campus Quirónsalud, un espacio donde la formación y el intercambio de conocimiento se convierten en crecimiento profesional y mejora de la práctica asistencial.

Esta apuesta por la docencia y la formación también se extiende a los profesionales del futuro, valorando el hecho de que once de nuestros hospitales sean universitarios y la estrecha colaboración que mantiene con numerosas instituciones educativas. De hecho, en el ámbito de la profesión enfermera cuenta, además, con cuatro escuelas propias, numerosas becas formativas y programas específicos de prácticas para estudiantes y de formación para tutores internos que dan respuesta a las necesidades actuales de los hospitales, como el programa Talent Beats, ya implantado en tres comunidades autónomas.

De igual modo, se ha valorado positivamente el desarrollo de herramientas digitales dirigidas a mejorar el día a día de los profesionales, tanto en su ambiente de trabajo como las dirigidas a promover su salud y bienestar.

Reconocidos por su capacidad para atraer y retener talento

Dicho reconocimiento se suma al obtenido recientemente en el último ranking Merco Talento España presentado esta semana, que un año más vuelve a situar a Quirónsalud como una de las mejores empresas para trabajar en el sector de la asistencia sanitaria, subiendo de la tercera a la segunda posición del ranking.

Asimismo, en el cómputo general, se sitúa entre las 50 compañías con mayor capacidad de España para atraer y retener talento, según el monitor, que ha tenido en cuenta la opinión vertida en más de 53.000 encuestas a trabajadores, demandantes de empleo, universitarios y estudiantes de FP, ciudadanos y expertos en recursos humanos, así como catedráticos, entre otros indicadores.

Por otro lado, la revista Forbes también ha incluido recientemente a Quirónsalud en su ranking de 100 compañías con mejor reputación en España, destacando su liderazgo asistencial, su solidez empresarial y su compromiso social y ambiental.