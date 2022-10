Siempre que algún deportista firma un nuevo contrato o gana un torneo importante, una de las primeras cosas que se comentan es qué cantidad de dinero se embolsará por ello. Pero esto es sólo una pequeña parte de su salario. Veamos cuáles son los deportistas mejor pagados del mundo.

Suelen tener muchos ingresos, tanto en lo ganan por mes, como por torneo, por publicidad, según acuerdos con marcas… queremos saber de dónde obtienen la mayor parte de sus ganancias anuales, si de sus disciplinas o contratos comerciales con las firmas.

Los diez deportistas mejor pagados del mundo

De acuerdo al último ránking de la revista Forbes estos son los deportistas que más dinero han recibido en todo concepto en el período que va del 1 de mayo de 2021 al 1 de mayo de 2022.

Lionel Messi (fútbol) 130 millones de dólares

LeBron James (baloncesto) 121.2 millones de dólares

Cristiano Ronaldo (fútbol) 115 millones de dólares

Neymar (fútbol) 95 millones de dólares

Stephen Curry (baloncesto) 92.8 millones de dólares

Kevin Durant (baloncesto) 92.1 millones de dólares

Roger Federer (tenis) 90.7 millones de dólares

Saúl Canelo Álvarez (boxeo) 90 millones de dólares

Tom Brady (fútbol americano) 83.9 millones de dólares

Giannis Antetokounmpo (baloncesto) 80.9 millones de dólares

¿De dónde sacan tanto dinero estos profesionales?

En el caso del primer posicionado en el ránking, Lionel Messi, sus 130 millones de dólares antes de impuestos provienen de su sueldo en el PSG así como de sus alianzas con marcas como Adidas, Budweiser y PepsiCo. Curiosamente, aunque lidera el listado, Forbes estima que ganó 22 millones menos que en el año anterior.

¿Cómo puede ser entonces que no hubiera liderado en 2021? Eso se explica porque el luchador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, vendió ese año su exitoso negocio de whisky, Proper No. Twelve, por 150 millones. Gracias a esa operación económica ostenta 180 millones de dólares. Esto, aunque no aparece en el escalafón en 2022 por ser menos estables los deportes de combate.

Otro dato curioso es el de Roger Federer, séptimo de la lista, que sólo ganó 700.000 dólares con el tenis este año. El resto de sus entradas corresponden a movidas de marketing, siendo cara visible de Rolex y Uniqlo. Asimismo el suizo invirtió en la novedosa empresa de zapatillas On, que le dio millonarios dividendos.

Cada año este ranking va variando porque van recibiendo más o menos facturación y según las contrataciones millonarias en publicidad. Si bien hace algún tiempo que la gran mayoría se van repitiendo, especialmente la figura de Messi, junto a otros futbolistas, además de jugadores de baloncesto y profesionales del boxeo.