¿Qué sucede si me arranco una verruga? Todas las claves

Todos los que alguna vez hemos soportado su presencia, nos hemos preguntado «¿qué pasa si me arranco una verruga?». Generalmente no la quitamos nosotros mismos, pero la tentación de hacerlo siempre está. ¿Sería ese un error grave?

Por supuesto, lo primero en lo que estaremos de acuerdo es en que las verrugas no sólo son molestas sino también muy incómodas. Es probable que si interactúas con alguien que no ves hace mucho tiempo no pueda dejar de observar ese punto oscuro en tu cara.

Ahora bien, eso no significa que sea una buena idea intentar eliminarla por nuestros propios medios. Más bien todo lo contrario…

¿Qué pasa si me arranco una verruga?

Los expertos explican que las verrugas aparecen cuando las células de la piel se reproducen a una velocidad mayor de lo normal. Esto suele ser causado por un virus común llamado papiloma humano, o VPH, que infecta la dermis y las membranas mucosas.

Y estamos ante una de las lesiones más recurrentes de la piel, al punto de que hasta un 20% de seres humanos tendrán una.

Por otro lado, no hay un único tipo de verrugas. Es posible clasificarlas en planas, genitales, plantares, etc. La mayoría de ellas simplemente desaparecen en el transcurso de los dos años siguientes a su aparición. Durante estos largos meses, muchos realmente sienten la tentación de arrancarlas. Pero eso, lejos de solucionar el problema, sólo complicará más las cosas.

No la toques demasiado

Los especialistas avisan que no deberías tocar demasiado la verruga porque pueden remover la infección, llevándola a otras partes del cuerpo. Y luego, que así corres el riesgo de reventarla lastimando tu piel y dejando una cicatriz. Independientemente de que la arranques sin querer o a propósito, si lo haces hay una alta probabilidad de que vuelva a salir.

En todo caso, si se te hace imposible concebir que siga allí, deberías consultar a un dermatólogo para que sea él quien se encargue. Este procedimiento debe realizarlo un profesional con precaución, ya que en la raíz de la verruga hay unos capilares sanguíneos pequeños pero sensibles. Si el corte es brusco, como cuando la arrancamos, el sangrado puede ser bastante impresionante.

Recuerda que la mitad de las verrugas aproximadamente desaparecen en el transcurso de un año. Y más del 60%, en dos. por esto mejor desterrar la idea si me arranco una verruga.

¿Cuándo visitar a un dermatólogo?

Más allá del supuesto en el que quieres eliminar la verruga de inmediato, hay otras situaciones en las que debes ver al dermatólogo. Entre ellas, si la verruga te ha aparecido pasados los 50 años, si te han aparecido muchas verrugas, si sangra mucho o si crece. Cualquiera de estas circunstancias son raras, por lo que el profesional tiene que hacer una evaluación sobre qué las genera.

Cuando veas que una verruga cambia de tono o de forma, pierde sangre o produce comezón, acude a un dermatólogo rápido. Estas modificaciones en su apariencia podrían estar alertando de inconvenientes de salud más importantes que hay que descartar.

¿Qué hacer si la verruga comienza a sangrar?

Si accidentalmente empieza a emanar sangre, tienes que presionar la verruga suavemente con una gasa o un poco de algodón. Aunque tengas cremas o medicamentos que creas convenientes para tratarla, jamás te apliques uno sin prescripción médica.

Generalmente, lograrás inflamar aún más la irritación dérmica. Y eso podría multiplicar el área afectada por la verruga.

Una vez que hayas controlado el sangrado, solicita visita con el dermatólogo para que haga un seguimiento de la cicatrización. Mientras tanto, si no consigues controlarlo, ve de urgencia. Allí se ocuparán de detener el sangrado.

En resumen, nunca debes arrancar una verruga porque eso no la eliminará definitivamente y podrías crear una cicatriz innecesaria. Es cuestión de tiempo para que desaparezca por sí sola, pero si no puedes esperar asegúrate de que la elimine un profesional.