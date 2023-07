Fact checked

Es natural sentir cierta aprehensión ante las reacciones y efectos secundarios de las vacunas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los beneficios superan ampliamente los riesgos. Es importante comunicar cualquier historial médico relevante al profesional de la salud antes de la administración de las vacunas para evitar posibles complicaciones. En la mayoría de los viajeros, las reacciones son leves y temporales, y los efectos secundarios son raros y transitorios. El desarrollo tecnológico en los procesos de fabricación, la calidad de los ensayos clínicos en los que se estudian y el mejor conocimiento de la acción inmunobiológica, hacen que hoy en día existan vacunas más eficaces y, por supuesto, más seguras.

Hay múltiples vacunas recomendadas para los viajeros, que son indicadas según los diferentes destinos, edad y condición particular, tal y como explican en la Asociación Española de Vacunología (AEV). También existen otros tratamientos a la hora de viajar al extranjero como es la profilaxis para la malaria que es una medicación preventiva de la enfermedad que se toma antes de viajar. Lo que es fundamental, según a AEV es seguir una serie de directrices básicas para evitar la exposición a ciertas enfermedades cuando se viaja: vigilar la higiene de alimentos y bebidas, no ingerir bebidas que no estén embotelladas y con tapón, prevenir las picaduras de mosquitos y llevar un botiquín con los medicamentos básicos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que todas las vacunas pueden tener efectos secundarios leves como dolor o hinchazón en el lugar de la inyección o fiebre leve o producir reacciones alérgicas más graves. Por eso, siempre es recomendable consultar con el médico antes de recibir cualquier vacuna o si se presenta algún síntoma después de la vacunación.

Las vacunas y sus reacciones

Cuando se planifica un viaje a una zona tropical o a países africanos, es importante tener en cuenta algunas vacunas que son recomendadas e incluso obligatorias para ciertos países, tal y como indican en la Asociación Española de Pediatría (AEPED) el ponérselas o no va a depender del país a visitar, del tipo de viaje y, por supuesto, de la edad.