¿Qué es el nuevo Covid-22, cuáles son los síntomas y cuánto duran?

En pocas semanas, los contagios de covid en España se han multiplicado. Esto, se debe en parte, a las nuevas variantes de ómicron: BA.4 y BA.5, que son altamente contagiosas pero no tan graves como otras variantes anteriores. Esto no quiere decir que no haya personas que acaben en el hospital. Como el virus actual ha mutado y es bastante diferente al original de hace dos años, algunos expertos hablan ya del nuevo Covid-22. ¿Qué significa?

Uno de ellos es el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Consejería de Sanidad y director general del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Antonio Zapatero, que atribuye a este nombre a una enfermedad diferente.

¿Qué es la nueva Covid-22?

El experto ha indicado, a varios medios como redacción médica, que ahora los contagiados lo hacen por un virus bastante diferente al original, donde hay casos más leves y menos graves, pero con contagios de forma mucho más rápida.

Los mayores y las personas con enfermedades son los que tienen mayor riesgo, si bien hay que destacar que, en España, una buena parte de la población está vacunada con dos o tres dosis.

Antonio Zapatero destaca que la inmunidad celular es muy potente, y esto es, como hemos señalado, por la alta cantidad de vacunaciones que se han dado en nuestro país. Las vacunas permiten que se proteja a las personas de una enfermedad más grave y de muerte.

¿Cuáles son los síntomas de esta Covid-22?

Aunque han variado, hay síntomas parecidos a las variantes de hace tiempo, como es la tos, el cansancio, la fiebre, los constipados o el dolor de cabeza. Ahora bien, las nuevas variantes BA.4 y BA.5 también pueden provocar diarrea, dolor de garganta, pérdida del olfato, dificultad para respirar y vértigos. Como vemos, un séquito de síntomas que a veces hace complicado precisar que estemos ante una infección de covid, un virus estomacal o un simple resfriado.

Por lo que se aconseja realizar pruebas y test ante el mínimo síntoma, porque al ser la variante más transmisible y contagiosa, podríamos estar expandiendo los virus creyendo que se trata de otra cosa.

Estos síntomas pueden durar más tiempo, pero no suelen ser graves, los más intensos durarían entonces menos días y es lo que hace que algunas personas lo pasen más leve en casa y mientras siguen haciendo sus tareas más o menos cotidianas pero sin salir de sus casas.