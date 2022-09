¿Por qué es importante convertir el dolor en especialidad en España?

La Sociedad Española de Neurología (SEN) sostiene que un 32% de la población adulta española padece algún tipo de dolor y un 11% que lo padece es de manera crónica. Pero en España no existe una especialidad médica centrada en el dolor, lo que supone un problema tanto para las persnas que lo sufren como para los profesionales sanitarios que lo tratan en diferentes áreas.

La Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor (SEMDOR) trabaja para convertir el dolor en una especialidad y crear áreas de capacitación específicas (ACE) que permitan tratar el dolor de la mejor manera posible.

¿En qué se justifica esta reivindicación?

Desde SEMDOR, su presidente, Luis Miguel Torres, señala que es un problema que afecta a gran parte de la población. Los pacientes con dolor llegan al sistema sanitario con una dolencia que les impide en algunos casos trabajar, relacionarse con los demás o incluso hacer las actividades más cotidianas de su día a día, es decir, una patología que en definitiva, les deteriora su calidad de vida. Los pacientes no pueden acceder más fácilmente a unidades de dolor. Muchos van a Atención Primaria y otros van a especializada acudiendo a traumatólogos, neurólogos o rehabilitadores, en un circuito de un médico a otro.

En algunos casos, estos pacientes reciben plaza en una de las Unidades del Dolor que hay en España. Según datos de SEMDOR, actualmente hay un centenar de unidades públicas y otro tanto de privadas, pero de esas sólo una treintena son multidisciplinares con varios especialistas y que pueden atender a más pacientes al día. En estas las listas de espera son de años.

Muchos pacientes no reciben un tratamiento suficiente, o que incluso no comunican su dolor por considerar que es algo que deben aguantar o porque no han sido bien tratados por médicos que no tienen un buen conocimiento de esta patología.

Las nuevas tecnologías aplicadas a su tratamiento y los avances científicos en el área del dolor obligarán a crear esta especialidad multidisciplinar en España. La organización de esta patología a nivel estatal no es adecuada.

Supondría «un importante ahorro económico». «Es lo mejor para los médicos y, sobre todo, para los pacientes», explica Torres.

Existe en otros países. Según los datos de SEMDOR, en Alemania y otros países de Sudamérica ya han creado especialidades del dolor. «Una tendencia que debería seguir España, pues la prevalencia cada vez mayor de esta enfermedad en la sociedad hace que los profesionales sanitarios necesiten un área especializada que les ayude a hacer frente a esta patología», declara Torres.

No obstante, la creación de una especialidad no es algo sencillo y hay que poner en marcha el procedimiento para crear áreas específicas de competencia que sean el origen de la futura especialidad «cuanto antes», en palabras del presidente de SEMDOR.

Cuidados Paliativos

En este sentido, el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), el doctor Manuel Martínez-Selles, recuerda que la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor agrupa a todos los especialistas que se encargan específicamente del dolor.

Concretamente, el ICOMEM ve necesaria la especialidad de Cuidados Paliativos como tienen la gran mayoría de países de nuestro entorno. «En España tenemos excelentes paliativistas, pero es necesario que exista la especialidad oficial en Cuidados Paliativos», ha declarado Martínez Selles a OKSALUD, quien lleva años reivindicado esta cuestión, incluso antes de que se aprobara la ley de eutanasia en España, cuya postura contraria ya había manifestado antes de presentarse a presidente del ICOMEM mediante un libro contrario a esta práctica.

Según recoge el ICOMEM en su revista 152, de octubre de 2021, son muchas las voces que claman por una Ley estatal de cuidados paliativos y de hecho, en los últimos 5 años al menos en dos ocasiones un Proyecto de Ley nacional ha sido admitido a trámite. Así, destaca la iniciativa legisladora de diez comunidades autónomas (Andalucía en 2010, Aragón y Navarra en 2011, Baleares, Canarias y Galicia en 2015, Euskadi en 2016, Madrid en 2017, Asturias y Valencia en 2018).