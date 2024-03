Qué es el FOBO o el miedo a perderse algo

Fact checked

En los últimos años, fuimos testigos de cómo se hizo famosa la expresión FOMO -acrónimo de Fear of Missing Out en inglés-. Básicamente, este término hace referencia al miedo que podemos sentir por perdernos una oportunidad única e irrepetible. Suponiendo que te hayas familiarizado con ese concepto, puede que ahora te preguntes qué es el FOBO y qué implica.

Como es habitual, a partir de una noción base van produciéndose nuevas definiciones que tienen como objetivo el que podamos entender una situación sin que haya que estar describiéndola con detalles. Con frecuencia, sin embargo, acostumbrarnos a estos acrónimos lleva un poco de tiempo. En el caso de FOBO, lo primero que debes saber es que significa Fear of Becoming Obsolete.

¿Por qué y cómo surge el FOBO?

Esta palabra, que decir «miedo de volverse obsoleto», tiene gran notoriedad recientemente. No es casualidad, sino que se debe al imparable avance de diversas tecnologías, entre ellas la Inteligencia Artificial y ChatGPT. Muchos profesionales temen que este progreso acabe dejándoles sin su empleo. El miedo de que las nuevas tecnologías efectivamente puedan sustituirles en sus puestos de trabajo es lo que le ha dado origen al concepto «FOBO».

Aquellos que se desempeñan en sectores donde la IA ha penetrado con fuerza son quienes más pueden llegar a sufrir el FOBO. Pero dejarse llevar por las preocupaciones no es buena solución. Por el contrario, hay mucho que se puede hacer para que estas nuevas tecnologías, en vez de jugarte en contra, te transformen en alguien imprescindible dentro de la compañía en la que trabajas.

Casi 1 de cada 4 trabajadores experimentan esta sensación

Por supuesto, es comprensible que estés pasando por una incertidumbre. No eres el único que cree que puede perder su empleo. Una encuesta de la consultora estadounidense Gallup estima que el 22% de los trabajadores norteamericanos padecen FOBO.

Lo más llamativo de esta investigación es cuánto ha crecido este miedo en el último año. Mientras otros permanecen inalterables, la incorporación de la Inteligencia Artificial al ámbito laboral representa el mayor temor de los profesionales.

Los universitarios, los más preocupados

Otro detalle curioso es que, siempre según esta consultora, el reciente aumento de la preocupación de la gente por la obsolescencia personal y profesional se debe casi exclusivamente a los trabajadores con educación universitaria. La preocupación de estos empleados ha crecido del 8% al 20% en un año, equiparando a la de los «no universitarios» que es del 24%.

Quienes no ostentan un título universitario tuvieron miedo mucho antes por la Inteligencia Artificial, pero ahora no tanto. Quizás esto se explica porque la preocupación se desvanece, o al menos no aumenta, a medida que diversas industrias adoptan finalmente la Inteligencia Artificial y los profesionales advierten que sus puestos no corren peligro. No obstante, de profundizarse tanto las capacidades de la IA como su penetración en el mercado laboral, esas percepciones podrían cambiar en algunos años.

¿Cómo plantarle cara al FOBO?

Si percibes que estás preocupado porque la IA puede encargarse de algunas de las tareas de las que eres responsable en tu trabajo, lo primero que deberías considerar es que hasta ahora el porcentaje de gente que ha perdido su empleo por «culpa» de la IA es muy bajo.

Hace un tiempo, cuando se vislumbraba la explosión de estas tecnologías, se esperaba que a estas alturas su trascendencia fuera mucho mayor. A pesar de ello, la Inteligencia Artificial sigue usándose para trabajados secundarias que los humanos podemos delegar en ella porque son muy simples. Probablemente tenga que pasar otra década hasta que puedan sustituirnos con éxito.

Para que el proceso de adopción de la IA no se vuelva pesado, debes entenderlo como una oportunidad y no como una amenaza. Puedes formarte en alguna de las variadas ramas de las ciencias informáticas que se enfocan en manipular la Inteligencia Artificial.

Utilizar la IA a diario, y ser consciente de cuáles son sus virtudes y defectos -que los tiene- te convertirá en un profesional mucho menos vulnerable a su avance. Aún cuando continúe progresando, que lo hará, nadie prescindirá de quien sabe aprovecharla.

Muéstrate en tu entorno laboral como alguien abierto a su adopción. ¡Cerrarte a la Inteligencia Artificial es lo peor que puedes hacer!

Cómo huir de este miedo

Ya no nos referimos a la IA si no a perderse algo de Internet, lo cual es imposible porque la información va a ahora más rápida que nunca en todos los sentidos.

Hacer actividades que nos gusten

Frente a la inmediatez y a poder superar este tema, que si no se trata puede ir a más, están las actividades pausadas, que a todos nos gusta hacer y que combaten este tema.

Conciencia del presente

Otra cosa es estar en el presente siempre, pero no virtual o estar buscando miles de temas a la vez si no en las cosas diarias, en las pequeñas, en los abrazos y en las personas que nos rodean.