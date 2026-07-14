La psicología llega a la conclusión de que los niños que crecieron entre 1980 y 1990 tienen una mayor capacidad de resolver problemas porque se criaron en entornos menos estructurados

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Cada generación es distinta y ha vivido una infancia también diferente. Desde los boomers, a los X pasando por los Millennials, a los Z, concretamente los niños que crecieron entre 1980 y 1990 tienen una mayor capacidad de resolver problemas. Esto siempre en comparación con generaciones posteriores donde su enseñanza y entornos social es distinto.

Los niños que crecieron entre 1980 y 1990 tienen una mayor capacidad de resolver problemas porque, entre otros, crecieron sin tecnología. La gran parte de los juegos eran de mesa o de calle, es decir, se solía crecer en la calle durante el día para estar en contacto con otras personas. Una vez crecieron, hacia los 90 sí se toparon con los primeros móviles que aparecieron al mercado, antes, los ordenadores y a finales de los 90, ya con Internet. Todavía no había redes sociales, aunque empezaron los chats algo más rudimentarios. Todo ello hizo que resolver problemas fuera algo más complicado y se alargaba en el tiempo.

Cómo eran los niños que crecieron entre 1980 y 1990

Según información de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el deterioro de la salud mental parece ser especialmente evidente entre personas nacidas en la década de los 90 y, en menor medida, entre quienes pertenecen a la generación de los 80.

«Los investigadores señalan que los millennials muestran un empeoramiento más pronunciado del bienestar psicológico en comparación con generaciones anteriores», mencionan los especialistas de NIH.

Además, indican que esto no significa necesariamente que sean personas más frágiles emocionalmente. «Más bien podría indicar que han estado expuestas a cambios sociales y tecnológicos especialmente intensos durante etapas importantes de desarrollo personal», sostienen.

Independencia

Una de las características de los niños que crecieron en esta época es su independencia. Solían ir solos al colegio, estaban fuera de casa prácticamente todo el día, jugaban en la calle y en general no había una sobreprotección y control a los niños como sucede ahora, viendo con el móvil donde están los hijos a cada momento.

La psicóloga del desarrollo Laurence Steinberg destaca que la autonomía en la adolescencia favorece el desarrollo de competencias, aunque depende de que exista una supervisión adecuada.

Pacientes

Otros rasgos es que, dada su niñez, son personas más pacientes. A diferente de hoy donde lo quieren y obtienen todo al momento, los niños que crecieron entre 1980 y 1990 no, al contrario, esperaban. En este caso, esperaban a un amigo, a un grupo de amigos, a que internet se conectase, a que el teléfono sonase. Esperar para ellos es algo normal y de ahí que lo toleren y gestionen bien.

Menos supervisión de los padres

Estas personas crecieron también con menos supervisión de los padres. Así lo afirma el psicólogo del desarrollo Peter Gray, quien destaca que el juego libre, que es el que practicaban tales generaciones es bueno porque fomenta la creatividad, la resolución de conflictos, la negociación entre iguales, y la autorregulación emocional.

Gray sostiene que la disminución del juego libre en las personas que han nacido en décadas posteriores ha reducido oportunidades para desarrollar estas habilidades.

Mayor responsabilidad

Si bien los psicólogos advierten que no todos los niños de los años 80 fueron responsables, una gran parte tiene un mayor sentido de la responsabilidad en muchas cosas.

De hecho, esto se traduce en saber hacer trabajos de manera autónoma, pues en su día, hacían los deberes ellos solos. Es más, gracias a ello, algunos expertos señalan que estos niños son más resilientes, menos ansiosos, y más felices, algo que contrasta con una de las generaciones de niños más infelices de la historia, que son los Z y los Alfa, en base a diversos estudios que lo ratifican.

Menos estimulación digital

Muchos niños de los años 80 , a diferencia de los de hoy, crecieron sin internet, teléfonos inteligentes o redes sociales.

La psicóloga Jean Twenge analiza que los niños de estas generaciones tienen menos interrupciones y esto les ayuda a pensar mejor. Se comparaban menos con los demás, porque también había comparaciones entre personas, y había más tiempo para pensar, ejercitar, estudiar, desglosar un problema y entenderlo.