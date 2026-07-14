Quién es Mike Maignan: su edad, trayectoria, palmarés, en qué equipos ha jugado…

En una posición donde cada decisión puede marcar el destino de un partido, Mike Maignan se ha consolidado como uno de los porteros más fiables y determinantes del fútbol europeo. Su combinación de reflejos, seguridad bajo palos y capacidad para liderar la línea defensiva le ha permitido convertirse en una referencia tanto en su club como en la selección francesa.

Más allá de sus cualidades como guardameta, Maignan destaca por su personalidad competitiva, su juego con los pies y su habilidad para responder con intervenciones decisivas en los momentos de mayor presión. Su evolución constante y su influencia dentro del campo lo sitúan entre los mejores porteros de su generación, siendo una pieza fundamental en cualquier equipo que aspire a competir al máximo nivel.

Cuántos años tiene Maignan

Mike Maignan nació en 1995 y tiene 31 años. Mike Maignan no tiene esposa y actualmente no se le conoce una pareja sentimental pública, mientras que no ha hecho público si tiene hijos o no.

De dónde es Mike Maignan

Mike Maignan nació en Cayena, Guayana Francesa (Sudamérica), el 3 de julio de 1995 y tiene raíces haitianas por parte de madre y guadalupeñas por parte de padre. Aunque naciera en Sudamérica, creció en Villiers-le-Bel, en los suburbios del norte de París.

Cuánto mide Mike Maignan: su altura y peso

El portero francés Mike Maignan mide 1,91 metros y pesa aproximadamente 89 kilos, según las informaciones del club. Su estatura le permite cubrir bien la portería tanto del AC Milán como de la selección francesa.

En qué equipos ha jugado Maignan

El portero galo se formó en las categorías inferiores del PSG y en 2013 firmó su primer contrato profesional con el París Saint-Germain, sin jugar un partido oficial. Dos años después, se marchó al Lille, donde permaneció hasta 2021.

Fue entonces cuando fichó por 15 millones por el AC Milán para reemplazar a Gianluigi Donnarumma, donde ya se ha convertido, gracias a su experiencia, en el capitán del equipo. Recientemente, ha renovado hasta 2031 con el AC Milan.

Qué títulos ha ganado Maignan

A lo largo de su trayectoria, ha ganado una Nations League con Francia en 2021; 1 Serie A y 1 Supercopa de Italia con el Milán; 1 Ligue 1 con el Lille y 3 Ligue 1, 1 Copa de Francia, 2 Copas de la Liga de Francia y 3 Supercopas de Francia con el PSG.

En la faceta individual, ha conseguido estar en el equipo del año de la Ligue 1 y ser el mejor portero en 2019, mejor portero de la Serie A en 2022 y 2023 y ser parte de los 100 mejores jugadores del mundo según el periódico The Guardian en 2022.