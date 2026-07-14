Las sandalias ayudan, pero los expertos coinciden en una opción mejor para los mayores de 65 años que sufran de pies hinchados en verano

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En verano es fundamental vestirnos adecuadamente para combatir el calor y sus consecuencias, pero para proteger la salud hay que tomar otro tipo de medidas. Por ejemplo, si tienes más de 65 años y sufres de pies hinchados deberías modificar tu alimentación.

Porque, aunque elegir un buen calzado es fundamental para no agravar la retención de líquidos, el problema se produce a nivel interno y para solucionarlo hay que mejorar los hábitos.

En lo referido a las recomendaciones nutricionales, la mejor de todas es aumentar el consumo de vitamina B6, un nutriente que participa en el equilibrio de los líquidos. Hay una serie de alimentos que te ayudarán a cumplir con el objetivo.

El mejor hábito saludable para que los mayores de 65 alivien los pies hinchados en verano

Las sandalias pueden aliviar la sensación de presión, sobre todo si el pie se hincha durante el día. También evitan roces y permiten que el pie respire mejor en los meses de calor.

Pero un buen calzado no ataca directa a la retención de líquidos. Puede hacer que el síntoma moleste menos, pero no actúa sobre el motivo por el que el cuerpo acumula más agua.

Lo que de verdad va a luchar contra el problema de raíz es la vitamina B6. Este nutriente, también conocido como piridoxina, interviene en varias funciones del organismo y está vinculado al equilibrio de fluidos.

Es decir, si una persona sufre hinchazón leve por retención de líquidos, aumentar el consumo de vitamina B6 en la dieta puede ser una estrategia útil dentro de un enfoque más amplio.

No es una solución milagrosa y para cambiar la dieta, especialmente en mayores de 65 años, hay que ser muy prudente. Basta con aumentar el consumo de alimentos ricos en vitamina B6.

Qué alimentos son ricos en vitamina B6 y ayudan contra la retención de líquidos si hace calor

La ventaja de la vitamina B6 es que está presente en alimentos muy comunes y que casi todos estamos acostumbrados a comprar. No te preocupes porque no tendrás que hacer un gran cambio en tu dieta.

Entre las opciones más sencillas están los plátanos, las patatas, los garbanzos, las nueces y el atún. Todos ellos pueden encajar en comidas habituales, sin necesidad de convertir la dieta en algo complicado.

Un plato con garbanzos, una ración de patata cocida, algo de atún o un puñado de nueces pueden ayudar a mejorar la presencia de vitamina B6 en la dieta. Además, no tienes ni que preocuparte por cocinar: con un plátano ya estás mejorando.

Cómo afecta el calor a los pies de los mayores de 65 años en verano

Los pies no se hinchan sólo por beber poca agua o por caminar demasiado. En verano, el problema suele tener mucho que ver con la circulación y con la forma en la que el cuerpo intenta regular la temperatura.

Cuando hace calor, los vasos sanguíneos se dilatan, ya que ese mecanismo ayuda al organismo a liberar temperatura. El problema es que también puede hacer que la sangre circule más despacio y tienda a acumularse en la parte baja del cuerpo.

El resultado son tobillos más marcados, pies inflamados, sensación de pesadez, hormigueo o piernas cansadas al final del día. En algunos casos, los calcetines dejan una señal más profunda de lo habitual.

La edad agrava el problema porque el sistema circulatorio y el sistema linfático no siempre responden con la misma eficacia. Si a eso se añade sedentarismo, calor intenso y una dieta alta en sodio, el terreno queda preparado para la retención de líquidos.