Una andaluza se moja y comparte cuál es su problema con el catalán: «Si tuviera que odiar a alguien sería al que puso el nombre de las comidas…»

Es cierto que cada dialecto tiene sus peculiaridades. Y hay palabras que no significan lo mismo. Si vas a Cataluña, y pides un sándwich mixto, quizás ahora te entiendan, pero hace unos años no, porque en la comunidad se dice bikini. Y de igual forma sucede si vas a Madrid, diciendo que quieres comer un bikini, ahora ya sí es algo más extendido. Una andaluza que ha vivido años en Cataluña se moja con su problema con el catalán.

Seguramente, cuando llegó a la comunidad, no entendía muchas cosas. carteles solo en catalan y palabras distintas, solo que con el tiempo, se va pillando. Mafipy, la chica que no puede con algunas palabras, deja claro en sus redes, cuál es su problema con el catalán. Y tiene que ver con los nombres de las horas en las que se come. Pista: almuerzo no se dice en Cataluña.

Cuál es su problema con el catalán: una andaluza se queja de los nombres de las comidas

La chica comenta que desayunar es esmorzar, no confundir con almuerzo, que en la comunidad no se dice y se puede confundir con el desayuno. como decimos, la hora de almorzar no existe, porque es dinar, o lo que es lo mismo la hora de la comida a mediodía.

A ella, la palabra dinar le suena a cenar pero no es lo mismo y ya advierte que no debemos confundirnos, porque la hora de la cena se dice de otra forma en la comunidad.

La chica desglosa que cenar en catalán es sopar. «Si sabes catalán igual te ríes de esto y si no, entonces estará flipando. Puede parecer una tontería, pero cuando llegas aquí y no lo sabes entonces te hablan de las cosas de comer y te haces un lío».

Para Mafipy, lo más fácil es merendar porque es berenar y entonces no te confundes porque realmente es bastante parecido al castellano. Ella comenta que esto mismo sucede con otras palabras «como cuando estudias inglés pero con otras palabras en catalán».

Diferencias en la enfermería entre Cataluña y Andalucía

Mafipy da más diferencias entre Cataluña y Andalucía, en este caso sobre la enfermería, profesión que ejercita. La chica comenta que en Cataluña está todo digitalizado mientras que en Andalucía no.

Y en Cataluña, por la tarde venían con cajetines donde estaba la medicación de cada paciente , «la revisabas antes de ponerla pero ya la tenías». En cambio, en Andalucía miras , repasas y por la mañana preparas las de la tarde pero “con las cosas que yo tengo, y hay un registro de quien lo hace, para quien se lo pone, tardas más, pero me parece que hay más control en especial para medicaciones que son algo más complicadas como los estupefacientes», destaca.

Palabras del catalán que no existen en castellano

No es la primera vez que alguien hace un vídeo destacando algunas de las palabras que se dicen en la comunidad y que les cuestan o les sorprenden, o no acaban de entender quienes no hablan el dialecto.

Para hacerlo más complicado, resulta que hay palabras que no existen en castellano y que solo se dicen en la comunidad. Entonces sí o sí te las tienes que aprender.

Es el caso del seny y la rauxa. Para entendernos, el seny es la cordura, algo sensato. En Cataluña se dice mucho para poder hacer las cosas de una manera correcta, es decir, con seny.

Mientras que la rauxa es quizás algo contrario a lo anterior. es actuar por impulso, algo más bien irracional.

La llufa es una de las esas palabras graciosas que componen el diccionario catalán y que suele gustar a aquellas personas que no la han oído muchas veces. Si pet, es pedo, llufa es lo mismo pero prácticamente sin ruido, algo más pequeño.

También está la palabra Apa, que quiere decir, vamos, venga, depende de los significados porque también quiere decir anda, expresando sorpresa.