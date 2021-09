Entre otras, la dieta de la sopa se ha hecho cada vez más popular. Ahora bien, hay que conocer en qué consiste y si realmente tiene efectividad, pues con los años están saliendo muchas dietas que realmente no tiene base científica y no ayudan. ¿Cuáles son sus pros y contras?

La dieta de la sopa tiene sus ventajas e inconvenientes porque hay personas que la defienden y otras no, y los del primer grupo, dan a conocer que es perfecta para bajar rápidamente de peso y desintoxicar tu cuerpo. Consigue quemar grasa corporal y a aplanar tu barriga.

Qué es la dieta de la sopa

Solo comer sopa no va a ser algo bueno para nuestro organismo. Pero , ¿en qué consiste esta dieta? Sabemos que siempre es saludable tomar sopa, pero no siempre porque lo idea es comer de forma bien variada.

Aquellos defensores de la dieta de la sopa de repollo aseguran que se pueden perder hasta 4,5 kilos en solo 7 días.

Las dietas para adelgazar por lo general están compuestas por frutas y verduras, que también producen muchos beneficios para la salud. Muchos estudios han comprobado que los compuestos del repollo, si lo introducimos en la sopa, pueden reducir el riesgo de diabetes y enfermedades cardíacas entre otras.

Como bien indica su nombre, la dieta de la sopa de repollo consiste en diseñar un plan para bajar de peso en solo 7 días y a la vez desintoxicar el cuerpo. Esto implica comer grandes cantidades de sopa de repollo durante una semana.

Al finalizar el plan de 7 días se espera una pérdida de peso de 4,5 kilos, ya que el consumo de calorías será muy bajo durante estos días.

Diversos tipos de dieta de la sopa

Hemos visto el repollo, que es fundamental y que se usa para este tipo de dieta, ahora bien, hay muchas más.

Dieta de la sopa de col

Como la anterior, y en general, tiene una duración de 7 días y se basa en tomar sopa de verduras de col pro también podemos tomar otros alimentos bajos en calorías.

Según Mayo Clinic, hablamos de una dieta que no debe seguirse demasiados días, y es que al ser baja en carbohidratos, reduciremos nuestra energía, no nos nutriremos bien y como debemos y nuestro organismo estará falto de vitaminas y minerales.

Dieta de la sopa de alubias

En este caso, se basa en comer sopa con alubias y otros vegetales y hortalizas. Se recomienda comer sopa de alubias dos veces al día, pero no tomar alimentos con grasas aunque sean saludables, (las otras no hace falta nombrarlas).

Los pros de la dieta de la sopa

Menos calorías

Como hemos visto, una de sus ventajas es que supone tomar un 20% menos de calorías al día.

Efecto saciante

Al tomar mucho líquido, nos llenamos intensamente y esto produce una gran saciedad que permite que no tengamos tanta hambre en general.

Activa el metabolismo

El secreto de la dieta de la sopa es que se pierde peso al reactivar el metabolismo y la movilización de grasas. Esta dieta ayuda a restringir el consumo de calorías y hace que el cuerpo utilice a la grasa corporal como fuente de energía.

¿Cómo se prepara la dieta de la sopa de repollo para adelgazar?

Ingredientes

1 repollo, 2 cebollas grandes, 2 pimientos verdes, 3 zanahorias, 1 tomate grande, 1 manojo de apio, 3-4 hongos, 4-5 dientes de ajo, 5-6 tazas de agua o caldo de verdura y por último hojas de cilantro y una pizca de pimienta negra y blanca para decorar.

Indicaciones

Tritura todas las verduras en trozos pequeños.

Hervir el caldo en un recipiente grande para sopa.

Agrega todos los ingredientes al recipiente y revuelve bien.

Tapa el recipiente y déjalo hervir, luego bájalo a fuego medio.

Deja que la sopa hierva durante 15 a 20 minutos a fuego lento, hasta que las verduras estén tiernas.

Sazona la sopa de repollo con sal, hojas de cilandro, pimientos, etc.

Después de estos minutos ya estará lista para disfrutar de su delicioso sabor. Servirla bien caliente.

Contras de esta dieta

Se centra en que no debe durar más de 7 días, porque puede debilitar el cuerpo, por lo que puedes sentirte débil o cansado si te excedes.

Tales dietas no se llaman así realmente porque no están reconocidas como tal. Lo que provoca es que no se coma adecuadamente porque no estamos ingiriendo alimentos que son clave para nuestro organismo. Por lo que muchas personas tienen deficiencias de nutrientes y esto suele provocar problemas de salud.

Aunque algunas personas puedan perder peso al inicio, luego, y de la misma manera que sucede con otras dietas, se recupera el peso perdido y hasta se puede llegar a ganar más.