La regla o menstruación es un proceso por el que pasan las mujeres desde la edad de la pubertad hasta que llega la etapa de la menopausia. Muchas veces, por dolor, por contratiempos, y otros problemas queremos que la regla dure menos días, especialmente a aquellas mujeres a las que les dura mucho. Veamos si es posible y cómo.

Para que la menstruación dure realmente menos días, hay diversos remedios para hacerlo posible, si bien lo ideal es consultar siempre al profesional antes de adoptar cualquier hábito que no tengamos demasiado claro. Pues es mejor no arriesgarse y no tomar nuestras propias decisiones sin la experiencia del profesional.

¿Qué es el ciclo menstrual?

Ausonia explica en su web que el ciclo menstrual nos acompañará desde tu primera regla (o menarquia), es decir, que suele aparecer entre los 10 y 15 años hasta la menopausia, que normalmente se suele iniciar a partir de los 45 años.

Este ciclo variará a lo largo de tu vida, sobre todo en las primeras menstruaciones y las últimas antes de la menopausia que se caracterizan por ser muy irregulares.

En cuanto al ciclo menstrual promedio es de aproximadamente 28 días y la parte del período real varía de 2 a 7 días. A veces es ligero y habitable, otras veces bastante intenso y molesto. Los períodos suelen comenzar alrededor de los 12 años (aunque cada vez se observa que empieza antes) y continúan hasta la menopausia, cerca de los 51 años de edad de media.

De qué manera podemos acotar la regla fácilmente

¿Ejercicio físico?

Medical News Today nombra en su web que el movimiento de los músculos durante el ejercicio también puede ayudar a que la sangre uterina salga del cuerpo, reduciendo potencialmente la duración del ciclo menstrual.

Una alimentación sana

Cuando comemos de forma sana hace que nuestro organismo se regule mejor y no tengamos tantos problemas en general.

Se dice que la vitamina C, cuando se toma en dosis decentes, puede reducir los niveles de progesterona y eso, a su vez, ayuda a descomponer el revestimiento del útero más rápidamente, acortando el período.

Esto pasa, entonces, por reducir la sal y las grasas en nuestra dieta diaria.

Tomar limón

Si bien no hay estudios científicos que avalen estar teoría conviene remarcar que se recomienda tomar limón para reducir el flujo menstrual.

Esto es porque posee diversas propiedades, como la nombrada vitamina C. Y no solo es por ello, se determina que la cáscara del limón tiene propiedades antiinflamatorias y antisépticas. Es más, permite reducir los cólicos menstruales en general.

Tomar vinagre

Es otro remedio, pero no sabemos si muy factible, pues algunas mujeres explican que este ingrediente ayuda a que no sintamos las molestias típicas de esos días.

Píldoras anticonceptivas combinadas

Ello contiene estrógeno y progestágeno porque se combinan entre sí. Y por esto ayuda a regular las fluctuaciones hormonales, haciendo que su ciclo sea más predecible.

Mantener relaciones sexuales

Las contracciones de los músculos uterinos durante el orgasmo pueden ayudar a eliminar la sangre del útero. Tener un orgasmo a través de la masturbación o cualquier otro tipo de contacto sexual que lo lleve allí puede ayudar a que su útero derrame sangre más rápido.

Dispositivo DIU

Hablamos de un tipo de anticonceptivo que un médico inserta en el útero a través del cuello uterino. Medical News Today da a conocer que estos los DIU hormonales pueden detener los ciclos menstruales hasta el 80 por ciento de las veces.

Inyección de progesterona

Permiten cortar la regla, mientras actúan como anticonceptivos. Ahora bien, para que funcionen, se necesitará una inyección de 150 miligramos cada 12 semanas.

Baños

Los llamados baños de asiento van bien para determinadas acciones. Se trata de sumergir la zona genital en agua fría durante 15 minutos cada día, ahora bien los días donde hay menstruación, es mejor agua tibia y su duración debe ser de menor tiempo.

Consulta a tu médico