El pasado mes de agosto Pirola, la subvariante del covid, aterrizó en Cataluña, como se señaló desde el departamento de Salud debido a los datos que ofrecían las aguas residuales. Pero en otros países como Reino Unido, Dinamarca o EEUU, los contagios subían de manera preocupante. La nueva variante BA.2.86, con más de 30 mutaciones en la proteína spike, se expande por el mundo, como señalaba el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom. Ahora, coincidiendo con la época de invierno, el nuevo pico de la enfermedad está subiendo la prevalencia de nuevo. Ecuador ha anunciado que ha detectado ya un caso de esta mutación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de una nueva y peligrosa variante del covid en un momento en el que la incidencia ha subido de nuevo. Se llama pirola y su denominación científica es BA.2.86. Es una subvariante de ómicron y ha sido detectada por primera vez en el mundo el pasado 13 de agosto, han señalado desde la organización.

El doctor S. Wesley Long, director médico de Microbiología Diagnóstica en Houston Methodist, ha señalado que está por verse si Pirola podrá «competir con otras cepas del virus o tendrá la ventaja de escapar a algunas respuestas inmunitarias de la infección o vacunación previa».

Moderna ha anunciado que los datos de un ensayo clínico confirman que su vacuna actualizada contra la covid para la temporada de vacunación de 2023 muestra un aumento «significativo» en los anticuerpos neutralizantes contra las variantes EG.5 y FL.1.5.1 de la covid.

Así, estos resultados sugieren que la vacuna contra la covid actualizada de Moderna «puede dirigirse eficazmente contra las variantes circulantes previstas durante la próxima temporada de vacunación», según ha asegurado la compañía a través de un comunicado.

Moderna ha presentado su vacuna actualizada a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), a la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y a otros organismos reguladores de todo el mundo.

Los síntomas de esta nueva variante son similares a los de las anteriores, aunque se trata de una variante más contagiosa. Entre sus síntomas destacan:

Dolor de garganta

Tos

Dolor de cabeza

Congestión

Estornudos

Afonía

Dolores musculares

Fiebre

Pérdida de olfato

Diarrea

Escalofríos

Fatiga

Náuseas o vómitos

Here’s the latest variant picture for South Australia.

As of early December, EG.5.* «Eris» (45%) was still dominant, although declining sharply.

BA.2.86.* «Pirola» (33%) began rising steadily from mid-November onwards, with a recent acceleration.

🧵 pic.twitter.com/Tpci6fNvTW

— Mike Honey (@Mike_Honey_) December 18, 2023