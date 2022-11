‘Perro del infierno’, la nueva denominación para la variante del Covid dominante este invierno

La pesadilla del coronavirus no remite y sigue acrecentándose su presencia un invierno más. En estos momentos siguen apareciendo nuevas variantes con potencial suficiente como para evadir la respuesta inmune. La subvariante de ómicron BQ.1 y su sublinaje BQ.1.1, ha recibido el apodo en las redes sociales de perro del infierno o Cerbero, en alusión al can del dios Hades en la mitología griega, que se encargaba de guardar las puertas del inframundo.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) en un comunicado, ha señalado que esta variante Covid podría convertirse en el SARS dominante para este inverno.

La directora del ECDC, Andrea Ammon, ha señalado que «los países deben permanecer atentos a las señales de aparición y propagación de BQ.1, y mantener pruebas sensibles y representativas. Deben continuar monitoreando las tasas de casos de Covid, especialmente en personas de 65 años o más. Los indicadores de gravedad, como las hospitalizaciones, los ingresos y la ocupación de la unidad de cuidados intensivos y las muertes, también deben monitorearse».

Los países de la Unión Europea con las proporciones Covid más altas son: Francia (19%), Bélgica (9%), Irlanda (7%), los Países Bajos (6%) e Italia (5%). De esta forma, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha advertido que las citadas proporciones de intensidad del coronavirus actual no eran «lo suficientemente altas como para que la variante ya haya tenido un impacto notable en la situación epidemiológica de los países afectados».

With 11 days more data, it is becoming quite clear that BQ.1.1 will drive a variant wave in Europe and North America before the end of November

Its relative share has kept more than doubling every week

It has taken just 19 days to grow 8-fold from 5 sequences to 200 sequences 1/ https://t.co/pPIi0wbNuR pic.twitter.com/NUpzCplcZB

— Cornelius Roemer (@CorneliusRoemer) October 2, 2022